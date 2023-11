Settima posizione nella batteria finale per Macerata alla XXXV edizione del Palio dei Comuni “Lanfranco Mattii”, che si è disputato ieri all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio. Il cavallo Vesna, che vestiva il biancorosso della città, si è classificato in settima posizione guidato del driver Renè Legati.

La città di Macerata, in occasione della manifestazione ippica, ha partecipato con il gonfalone, con lo stand della Pro loco Macerata e con la partecipazione del gruppo folklorico “Li Pistacoppi” che si è esibito in uno spettacolo che ha esaltato le tradizioni, gli usi e i costumi maceratesi. «Una grande soddisfazione per il Comune che, nel suo secondo anno di partecipazione, dopo essere arrivato seconda nella prima batteria, ha disputato la finale raggiungendo la settima posizione – ha commentato l’assessore al turismo, sport e grandi eventi Riccardo Sacchi – la giornata di ieri ha rappresentato una preziosa occasione di confronto e scambio con i numerosi amministratori presenti nonché di promozione turistica e culturale a livello internazionale. Un particolare ringraziamento va al gruppo folklorico Li Pistacoppi e alla Pro loco Macerata per la loro costante disponibilità nella promozione delle tradizioni della città e al consigliere Sandro Montaguti che ha curato la partecipazione del nostro comune al Palio».