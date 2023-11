All’Università di Macerata riparte l’undicesima edizione delle “Alberico Gentili Lectures”, il ciclo di conferenze intitolato al celebre giurista marchigiano, che da sempre regala ospiti illustri all’ateneo e alla città. Quest’anno protagonista sarà il giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo Péter Paczolay, per tre lezioni, da martedì fino a giovedì all’auditorium Unimc in via Padre Matteo Ricci 2.

La discussione verterà sull’universalità dei diritti umani. Modera gli incontri Benedetta Barbisan, docente di diritto pubblico comparato e delegata del rettore per le relazioni internazionali. Nello specifico, martedì dalle 14 si parlerà di universalismo e relativismo dei diritti umani tra storia e sfide attuali; mercoledì invece dalle 9 sarà la volta del ruolo delle teorie di sovranità, consenso, margine di apprezzamento e sussidiarietà nell’interpretazione dei diritti umani. Il tutto si concluderà giovedì dalle 9 con la lezione sull’interazione giudiziaria nell’applicazione dei diritti umani a livello internazionale, regionale e nazionale. Per partecipare agli incontri, che si terranno in lingua inglese, è necessario registrarsi tramite il form online disponibile sul sito www.unimc.it.

Péter Paczolay è stato giudice presso la Corte costituzionale ungherese dal 2006 al 2015, quando il governo ha approvato rilevanti modifiche, e successivamente anche ambasciatore dell’Ungheria in Italia.