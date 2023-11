È stata pubblicata dal comando della Polizia locale l’ordinanza che regolamenterà la circolazione in occasione della manifestazione con corteo pro Palestina in programma giovedì a partire dalle 17 a Macerata.

Considerato che il corteo partirà da piazza Vittorio Veneto e percorrerà via Domenico Ricci, via XX Settembre, via Gramsci, piazza Cesare Battisti, corso Matteotti, via Tommaso Lauri, corso Garibaldi e arriverà in piazza Annessione alle 20 circa, l’ordinanza prevede il divieto di sosta con rimozione coatta dalle 16 alle 20.30 in via Domenico Ricci, piazza Oberdan, lato ex Palazzo del mutilato, via Gramsci, corso Matteotti, via Tommaso Lauri, corso Garibaldi, piazza Annessione; il divieto di transito, per tutti i veicoli, durante lo svolgimento della manifestazione, con deviazione in via Basily dei veicoli giunti in prossimità dell’intersezione tra via Zara e via Don Minzoni, eccetto veicoli delle forze dell’ordine, pubblica utilità e mezzi di soccorso (i veicoli presenti in piazza della Libertà e via don Minzoni durante il transito della manifestazione verranno deviati in corso della Repubblica per il tempo strettamente necessario); la sospensione momentanea della circolazione lungo il percorso della manifestazione.