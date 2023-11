Inaugurazione dell’hub per l’infanzia a Sforzacosta, cambia la viabilità. Il comandante della Polizia locale di Macerata Danilo Doria ha firmato un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea del traffico per l’inaugurazione del “Centro ZeroSei” in via Natali, ideato e promosso dalla Fondazione Andrea Bocelli e dal Comune di Macerata, e della presentazione del progetto al teatro Don Bosco, prevista il giorno 22 novembre.

Il provvedimento prevede, per il 22 novembre, dalle 7 alle 11 e comunque fino al termine della cerimonia, in via Natali, l’istituzione temporanea di segnaletica verticale di “senso vietato”, eccetto autorizzati, da porre all’intersezione con borgo Sforzacosta; la direzione obbligatoria dritta per entrambi i sensi di marcia all’intersezione con borgo Sforzacosta; il parcheggio consentito e riservato agli autorizzati dall’ingresso del lato di borgo Sforzacosta fino all’area di sosta antistante il “Centro Zerosei” e il divieto di sosta con rimozione, eccetto autorizzati, su tutta l’area di parcheggio antistante il “Centro ZeroSei”. Sono previsti inoltre, dalle 8 alle 14 e comunque fino al termine della manifestazione, in viale Don Bosco, il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati, dall’incrocio con via Alighieri fino a piazza XXV Aprile e, in via Alighieri, il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati e posti riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, dall’incrocio con viale Don Bosco fino alla rotatoria con via Alfieri.