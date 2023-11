Fa tappa a Macerata Antonella Agnoli, tra i massimi esperti italiani in tema di Biblioteche, con il suo ultimo libro “La casa di tutti. à “, edito da Laterza. Un libro di grande successo che sta girando l’Italia per raccontare il valore delle biblioteche per le città come spazi democratici, aperti, a libero accesso; luoghi di incontri e di relazioni amichevoli. L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, ed è aperto a studenti, bibliotecari, insegnanti, cittadinanza intera. Francesca Spigarelli, docente di economia applicata, organizzatrice e moderatrice dell’evento ha sottolineato: “Ci interessa discutere sulle possibilità di sviluppo delle città come luoghi di crescita, di co-creazione, di valorizzazione. Le biblioteche in questo rappresentano opportunità vere per coltivare relazioni amichevoli”. Se ne parlerà insieme alla scrittrice e con Stefania Monteverde, esperta di biblioteche, attivista culturale, docente di filosofia. L’appuntamento è martedì 14 novembre alle 17 nella Biblioteca Giuridica in piazza della Libertà a Macerata, bellissima biblioteca, recentemente rinnovata, che resta nella memoria di tanti che hanno studiato a Macerata. I saluti istituzionali saranno di Stefano Pollastrelli, direttore di Dipartimento di Giurisprudenza, Laura Vagni delegata di Ateneo per le biblioteche, Angela Cossiri delegata di dipartimento per le biblioteche. «L’iniziativa è stata concepita come evento di Terza Missione del Dipartimento, che si apre ad una città già molto sensibile al tema delle biblioteche, come dimostra anche il riconoscimento prestigioso di “Città che Legge”» ha dichiarato il prof. Giuseppe Mecca, delegato di Dipartimento per la Terza Missione.