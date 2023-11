di Marco Pagliariccio

Tanto tuonò che piovve. Letteralmente. Giusto un paio di settimane fa, un residente del piccolo borgo di Casaluna, in territorio umbro ma più vicino a Fiuminata che a Nocera Umbra, aveva segnalato la mancanza di manutenzione del tratto fiuminatese della strada che collega la frazione nel Perugino con la Settempedana e da lì al paese nel Maceratese. Il sindaco Vincenzo Felicioli minimizzò, ma il nodo è venuto al pettine nei giorni scorsi, quando le piogge battenti hanno colpito duro nell’entroterra e in particolare sulla strada in questione, costringendo il comune di Fiuminata a chiudere al transito carrabile il tratto di sua competenza, lungo circa 700 metri, che, a differenza di quello nocerino, non è neppure asfaltato.

«Questa è la dimostrazione plastica di ciò che noi residenti segnalavamo, ossia che quel tratto non è mantenuto come si deve e quindi quando le piogge sono un po’ più insistenti del normale va a finire così – rincara la dose il cittadino di Casaluna che segnalò la situazione a Cronache Maceratesi – se già quando ci sono lievi precipitazioni la strada viene invasa dal fango, figuriamoci quando sono più intense come nei giorni scorsi, visto che è esondato pure il Potenza in diversi tratti. Tornando alla strada che collega Casaluna con Fiuminata, il problema principale è che in un punto si è formato un canale di una ventina di centimetri sul quale magari con un fuoristrada si riesce a passare, ma qualsiasi altra auto rischia anche di danneggiarsi. Mettere una transenna è facile, ma a chi vive nella frazione chi ci pensa?».

L’inghippo è proprio in quest’ultimo pensiero. Come ricordato, Casaluna è amministrativamente territorio di Nocera Umbra, dalla quale però è divisa da una tortuosa strada lunga una decina di chilometri, con la necessità di scavalcare una montagna prima di scendere verso la vallata.

Per cui le ormai poche decine di residenti per la vita quotidiana, che sia fare la spesa, andare in banca o in farmacia, fanno riferimento a Fiuminata, che dista poco più di cinque chilometri transitando appunto per l’arteria in questione. Che nella sua parte umbra è asfaltata e in buone condizioni, ma che invece in quella marchigiana è una strada bianca della quale, visto che a transitarla non sono certo fiumi di auto e per di più di cittadini di un’altra regione, non interessa poi molto. A questo punto, con la strada impraticabile, le persone che vorranno comunque arrivare a Fiuminata dovranno percorrere la provinciale 272 umbra fino a località Molinaccio e da lì valicare il confine regionale per dirigersi verso il paese. Piccolo dettaglio: il chilometraggio è triplo, visto che si passerebbe da 5 a 15 chilometri per la sola andata. Di fatto, si spezza il legame di vicinanza con Fiuminata (che per un centro non certo metropolitano significa anche un piccolo indotto che sparisce), diventa più conveniente recarsi alla “casa madre” Nocera. «Avevamo anche scritto al sindaco Felicioli per esortare ulteriormente a un intervento, speriamo che quanto accaduto possa aprire gli occhi a chi di dovere», conclude il cittadino di Casaluna.