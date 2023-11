Spariti circa 250mila euro dai conti di anziani e disabili, indagata un’avvocata. Si è chiusa in questi giorni l’inchiesta dei carabinieri della Compagnia di Camerino su Simona Sincini, professionista di Castelraimondo. Nei giorni scorsi la procura le ha inviato l’avviso di conclusione delle indagini, con le ipotesi di reato di peculato e falso in atti pubblici. Ora l’avvocata, assistita dal collega Gianluca Brizi, potrà farsi ascoltare o depositare memorie difensive per chiarire la sua posizione. Poi starà alla procura decidere se chiedere il processo o l’archiviazione delle indagini.

Tutto è iniziato l’anno scorso quando i familiari di una delle persone assistite dalla professionista, che si occupa di diritto di famiglia e segue come amministratrice di sostegno anziani o persone con problemi tali da essere incapaci di provvedere a se stessi, si sono rivolti ai carabinieri perché si erano accorti che sul conto corrente mancavano delle somme di denaro. Così sono partite le indagini dei militari diretti dal capitano Angelo Faraca, coordinate dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli. Oltre otto mesi di accertamenti capillari e complessi su conti correnti, movimenti bancari, gestioni finanziarie e spesse effettuate nell’arco di circa tre anni, dal 2020 a quest’anno. Ed è emerso che in questo lasso di tempo sarebbero spariti dai conti correnti di sette assistiti, tutti dell’entroterra, circa 250mila euro. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’avvocata avrebbe effettuato una serie di piccoli prelievi dai conti, così da non lasciarli mai in rosso e insospettire. Quei soldi poi li avrebbe usati lei, sempre secondo l’accusa, senza alcuna giustificazione. Di contro, sempre stando a quanto ricostruito dalle indagini, l’avvocata avrebbe continuato ad inviare documenti in tribunale da cui sarebbe risultato tutto in regola. Nel corso delle indagini la procura ha anche disposto un sequestro preventivo sul conto corrente della donna, riuscendo a sequestrare poche migliaia di euro.

(redazione Cm)