“Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani”, firmato un protocollo d’intesa tra Prefettura e Comune di Macerata per gli anni 2023-2024. Le firme sono quelle del prefetto Flavio Ferdani e del sindaco del capoluogo Sandro Parcaroli, il progetto presentato dal Comune è stato esaminato nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e ha ricevuto il parere favorevole in riguardo al finanziamento. «L’iniziativa, che prevede l’erogazione al Comune di Macerata di 15.980 euro, consentirà al Comune di porre in essere efficaci iniziative a supporto della popolazione anziana comunale allo scopo di intercettare il pericolo di truffe – si legge in una nota della Prefettura – . In particolare sono previste: campagne informative/divulgative/formative; misure di prossimità quali visite ed incontri domiciliari nonché incontri nei circoli per anziani; diverse tipologie di iniziative di supporto da parte del personale comunale. La firma del protocollo rientra tra le iniziative del ministero dell’Interno tese a finanziare iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe perpetrate nei confronti di persone anziane, con risorse a valere sul Fondo unico giustizia, tra le quali una quota specificamente dedicata alla popolazione anziana, secondo la procedura definita del suddetto dicastero».