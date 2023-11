La Polizia locale ha emesso un’ordinanza che modificherà temporaneamente la circolazione stradale in via Crispi per lavori di montaggio di un ponteggio.

Il provvedimento prevede per lunedì e martedì prossimi, dalle 8,30 alle 17, in via Crispi: divieto di transito eccetto residenti e mezzi in emergenza; direzione obbligatoria a destra, verso piazza Mazzini, per i veicoli provenienti da vicolo degli Orti; a monte dell’occupazione (lato via largo Affede), senso unico alternato a vista con dare precedenza ai veicoli in ingresso da largo Affede e diritto di precedenza per i veicoli in uscita da via Crispi verso largo Affede.