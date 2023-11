Infetta il pc di un anziano e chiede il riscatto in Bitcoin. E’ finito a processo con l’accusa di estorsione Alessandro Cara, 40enne di Frosinone. La prima udienza si è svolta oggi al tribunale di Macerata, davanti alla giudice Francesca Preziosi. Secondo l’accusa, sostenuta in aula dal pm Stefano Lanari, l’uomo aveva infettato il computer di un 77enne di Castelraimondo con un CryptoLocker, un virus, un trojan per la precisione, in grado di infettare il sistema e criptare tutti dati presenti. Poi dopo l’hackeraggio aveva contattato l’anziano, dicendogli che l’unico modo per riavere i file e non perderli per sempre era pagare 359 euro in Bitcoin con un versamento su una Postepay. Dopo la denuncia del 77enne, il 40enne è stato individuato e così è finito a processo per estorsione. La prossima udienza è stata fissata ad aprile.

(redazione CM)