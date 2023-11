Furto con l’abbraccio, cinque denunciati

Furto con l’abbraccio, nei guai quattro giovani di etnia rom, due uomini e due donne di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, già noti alle forze dell’ordine, e un 55enne di origine romena denunciato per favoreggiamento. Sono i protagonisti di due episodi avvenuti il 20 ottobre scorso a Petriolo.

Nel primo caso una 84enne che era a passeggio vicino casa è stata avvicinata da una giovane donna che si trovava in compagnia di un uomo. Con il pretesto di accarezzare il cane che la signora aveva con sé, la sconosciuta si è avvicinata e dopo aver riempito di complimenti l’animale, ha abbracciato l’anziana vittima. La donna ha allontanato subito la sconosciuta, sorpresa da tanta invadenza, e poco dopo essere rientrata a casa si è accorta che la catenina in oro che portava al collo, ricordo di affetti passati, era sparita.

Nel secondo episodio, invece, un 60enne della zona stava accompagnando la madre all’ufficio postale quando è stato avvicinato da due donne, una delle quali la stessa del primo caso, che hanno tentato un approccio più “diretto”. Quando una delle due lo ha abbracciato, è stata subito allontanata con veemenza tanto che sebbene fosse riuscita a slacciargli la catenina in oro che portava al collo, non era riuscita a prenderla perché era scivolata tra gli indumenti. Poco meno di venti giorni dopo i carabinieri hanno individuato i responsabili di entrambi gli episodi. I militari della stazione di Mogliano, grazie alla descrizione effettuata dalle due vittime, incrociando i vari dati acquisiti attraverso la scrupolosa visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno ripercorso i movimenti delle donne e dell’auto sulla quale viaggiavano, con a bordo gli altri due complici, immortalando i loro volti, ai quali è stata poi dato un’identità certa.

In attesa di vagliare le responsabilità del gruppetto criminale per altri casi simili verificatesi in quest’ultimo periodo nei centri vicini, i quattro giovani sono stati denunciati per furto con destrezza in concorso tra loro. Il proprietario dell’autovettura con la quale il gruppo si è spostato dovrà rispondere di favoreggiamento.