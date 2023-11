Mette a disposizione la sua casa per consentire di consumare droga, questa l’accusa per un 49enne maceratese che è stato condannato a 3 anni. Oggi la sentenza per Alessandro Parente, imputato al tribunale di Macerata per fatti che risalgono al febbraio 2017.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Emanuela Bruno, l’uomo avrebbe messo a disposizione la sua abitazione per consentire il consumo di stupefacenti (i fatti contestati sarebbero avvenuti tra il 4 febbraio 2017 e il 22 febbraio 2017). Finito sotto accusa al tribunale di Macerata, oggi il giudice Roberto Evangelisti ha condannato l’imputato a 3 anni. L’uomo è difeso dall’avvocato Luca Froldi.