Ha sottratto la borsa di una giovane mamma che l’aveva lasciata su una panchina al parco giochi di Mogliano. Rintracciato e denunciato dai carabinieri un quarantenne del luogo, già noto alle forze dell’ordine.

La mamma, residente in zona, aveva lasciato la borsa mentre seguiva il suo bambino che in quel momento stava salendo sullo scivolo. La panchina era molto vicina al gioco ma questo non è servito ad evitare il furto. Quando è tornata a recuperare la borsa, contenente pochi contanti e monete oltre ai documenti personali, si è accorta che non c’era più. I militari hanno ritrovato la borsa senza soldi e hanno proseguito le indagini fino alla denuncia per furto del 40enne.