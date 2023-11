“Respect is an act of love”, domani alle 21,15 al teatro Annibal Caro di Civitanova andrà in scena “Parlami d’amore”, uno spettacolo di riflessione e di musica con la partecipazione di Andrea Foglia e Bip Gismondi. Questo evento, ad ingresso libero, è prenotabile tramite Eventbrite. Proseguono dunque le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale nell’ambito della campagna che vede la compartecipazione di cooperativa sociale Il Faro, Servizi Antiviolenza, Azienda Teatri Civitanova, Assosciazione 1522, Il Palco – Laboratorio musicale, Veder Crescere con il Dialogo, Contemporanea 2.0 e Sportello Informadonna.

«La tematica della violenza di genere, purtroppo quanto mai attuale, si affronterà con delicatezza e anche in una chiave positiva, parlando di cosa non è violenza, di come è un rapporto d’amore e di come dovrebbe essere – dicono gli organizzatori – Sul palco si alterneranno le parole delle professioniste dello Sportello antiviolenza e dello Sportello Informadonna, la musica e l’interpretazione. E una parte importante ce l’avranno gli uomini, che canteranno e suoneranno ed esprimeranno il loro pensiero sulla violenza maschile contro le donne, nella convinzione che l’arte e il teatro in particolare, diventino anche uno strumento per aprire le porte a quel cambiamento culturale di cui c’è bisogno per contrastare la violenza di genere». Il programma proseguirà venerdì 17 novembre, nell’aula magna Da Vinci, con un incontro rivolto agli studenti dal titolo: “Se l’elisir diventa veleno”, con Massimo Bachetti (psichiatra), Francesca Petetta (docente universitaria) e il maestro Alfredo Sorichetti.