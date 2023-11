«A poco meno di due mesi dalla fine dell’anno a Montecassiano è tempo di bilanci. La stagione turistica 2023 ha registrato un grandissimo afflusso di visitatori», si legge in una nota del Comune. «Già la tendenza era chiaramente evidente negli ultimi anni – spiega il sindaco Leonardo Catena – e quest’anno non solo si è consolidata ma ci sta lasciando favorevolmente stupiti per come il flusso sia rimasto continuo e constante anche nel pieno periodo estivo quando il grande caldo avrebbe potuto far scegliere mete costiere. Stiamo sicuramente sfruttando il successo turistico delle Marche di questi ultimi anni – aggiunge il primo cittadino -. I marchi a cui abbiamo aderito già da alcuni anni, “Borghi più belli d’Italia”, “Bandiere Arancioni” del Touring Club, e non da ultimo la riconferma delle “Spighe Verdi” danno ai turisti la garanzia di trovare un borgo curato nei particolari e con numerosi monumenti interessanti. L’ adesione poi a “Gran Tour delle Marche by Tipicità” ci ha permesso di far conoscere a livello nazionale il piatto tipico del borgo, i Sughitti, e la Sagra a loro dedicata che quest’anno è stata premiata con il marchio “Sagra di qualità”, ha riscosso un enorme successo».

Stanno aumentando i gruppi turistici provenienti da tante parti d’Italia, anche dalle stesse Marche. La fine di luglio ha visto arrivare un consistente gruppo da Jesi, «Il simpaticissimo gruppo del “Ctg Vallesina” – interviene Fiorella Perugini, consigliere con delega al Turismo – a coronamento di una partecipazione dell’amministrazione a novembre 2022 ad una loro attività culturale legata ai viaggi, svoltasi a Jesi. Un’importante azienda dello jesino ha anche organizzato la propria cena aziendale in un locale del centro storico e ha chiesto di poter effettuare, prima di cena, un giro turistico. Quasi 80 persone che nel tardo pomeriggio di un venerdì di luglio sono state condotte dalle guide dell’ufficio turistico alla scoperta del borgo. È stata una vera gioia – prosegue Perugini – vedere questo movimento giornaliero di turisti che da soli o accompagnati dai nostri ragazzi hanno girato per i vicoli ed ammirato il patrimonio che abbiamo. Ripenso all’estate del 2014 a pochi mesi dalla nostra elezione, dove a fronte di un certo flusso turistico l’Ufficio preposto era desolatamente chiuso. In questi anni abbiamo lavorato tanto, abbiamo organizzato numerose attività per attrarre sempre di più i turisti e abbiamo coinvolto tanti ragazzi di Montecassiano nell’attività dell’Ufficio per una o più estati portandoli ad entusiasmarsi per il patrimonio artistico culturale del loro paese».

Da anni oramai l’Ufficio Turistico apre a marzo e chiude a fine ottobre (ma resta sempre operativo al numero – anche Whatsapp – 320.7404643 per informazioni od organizzare visite nel nostro borgo), con un crescendo di ore di apertura che culminano nel periodo estivo con l’apertura quotidiana in grado di garantire supporto, informazioni e la fruibilità dei siti visitabili. «I nostri ragazzi dell’ufficio turistico – sottolinea Perugini – sono diventati un punto di riferimento, a volte anche per i cittadini stessi mettendosi spesso anche a supporto della biglietteria degli spettacoli o delle prenotazioni per le varie attività a contorno dell’intera stagione. Sempre disponibili, pronti e preparati. Quest’estate l’enorme lavoro lo hanno svolto Caterina Palmieri, Alice Rinaldesi ed Anthony Rinaldi, senza dimenticare la disponibilità e grande esperienza di Letizia Dalmazi così come la stupenda collaborazione che si è creata con la Pro Loco tutta e con il suo magnifico presidente Fiorenzo Pergolesi».

Importante è stata anche la sinergia con gli altri borghi «che come noi – spiega il sindaco Catena – fanno parte dei due circuiti “Borghi più belli d’Italia” e “Bandiere Arancioni”. In questi nove anni abbiamo costruito delle ottime relazioni tra comuni associati ai marchi principali, partecipato a riunioni, a fiere e borse del turismo, distribuito materiale in tutte le occasioni possibili, siamo entrati a far parte del Grand tour delle Marche ed ottenuto una straordinaria visibilità, come borghi più belli delle Marche a “Tipicità” a Fermo. La bella collaborazione ed unità createsi come “Borghi più belli delle Marche” ci ha permesso di ottenere la collaborazione di Fondazione Marche Cultura e tanta visibilità social anche grazie alla professionalità e competenza delle ragazze di Marche Tourism che da più di un anno gestiscono i social dei borghi marchigiani più belli d’Italia. Ma naturalmente non ci fermiamo qui. Nei prossimi mesi – anticipa il primo cittadino – il nostro borgo sarà protagonista di alcune trasmissioni Rai registrate in questi mesi, continueremo così a farci conoscere, ma nel contempo stiamo già lavorando per nuove attività di promozione per l’anno a venire». «La forza di questo nostro successo nel turismo ma non solo, a Montecassiano, è proprio nella partecipazione di tutti . conclude Fiorella Perugini -, nell’ascoltarci vicendevolmente proponendo idee e suggerimenti. Tutti mettono del proprio e tutti “si sporcano le mani”».