di Monia Orazi

Mancano sette giorni alla scadenza del bando regionale per la realizzazione di bacini artificiali in montagna e ripristino di infrastrutture idriche a servizio dei pascoli, dove ci sono le greggi degli allevatori locali ed i Comuni di Ussita e Visso non hanno ancora inviato domanda di partecipazione.

La denuncia viene dal gruppo di allevatori che sta costituendo il nuovo dominio collettivo (ex comunanza agraria) a Visso, che ha scritto una lettera indirizzata ai sindaci di Visso Gian Luigi Spiganti Maurizi, al sindaco di Ussita Silvia Bernardini, all’assessore all’agricoltura della Regione Marche Andrea Antonini, ai dirigenti del servizio politiche agroalimentari ed al responsabile della protezione civile. Oggetto di preoccupazione degli allevatori è il fatto che i due comuni, nonostante si sia tenuto un incontro lo scorso 7 settembre a Visso con lo stesso assessore Antonini, a due mesi di distanza non hanno ancora preso parte al bando.

«Con la presente gli allevatori del Comune di Visso, residenti in maniera stabile e permanente aventi diritto sui pascoli di Monte Careschio, Monte Fema, Monte Cardosa – si legge nella lettera – in seguito alla riunione tenutasi a Visso il 7 settembre 2023, riguardo le difficoltà di approvvigionamento idrico sul nostro territorio, in particolare sull’altopiano di Macereto, rinnovano il proprio accorato invito affinché si eseguano le infrastrutture necessarie, per sopperire al problema di abbeveraggio del bestiame, ribadendo la nostra posizione secondo la quale un unico intervento non può bastare e oltre alla ricerca in quota di nuove sorgenti, necessitano urgentemente dei micro bacini artificiali per l’abbeveraggio del bestiame, dati i tempi presumibilmente lunghi per realizzare i progetti finanziati dall’ufficio speciale ricostruzione, con l’importo di 750mila euro circa».

Gli allevatori chiedono di rispettare gli impegni assunti pubblicamente nella riunione dello scorso settembre: «Abbiamo bisogno di certezze, non di promesse, dato il personale interessamento, l’assessore all’agricoltura Andrea Antonini ed i comunicati stampa sulle testate locali, riteniamo che dobbiate rispettare i vostri impegni presi nei nostri confronti, senza indugiare in esasperanti tempi di attesa». Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando regionale per i laghetti scade il 16 novembre alle 13. «Chiediamo anche di sapere perché in sede di votazione di bilancio, durante il consiglio regionale dello scorso 24 ottobre è stato dato il via libera ad un emendamento, che destina 100mila euro al Comune di Pieve Torina per la realizzazione di un impianto di sollevamento destinato a portare l’acqua sull’altopiano di Macereto, che però ricade sotto il Comune di Visso e non di Pieve Torina. Vorremmo capire perché invece non è stato destinato al Comune di Visso», concludono gli allevatori vissani.