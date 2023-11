Sono partite ieri le prime consultazioni con gli stakeholder appartenenti al mondo della cultura, dell’imprenditoria e del turismo. Il tavolo di lavoro convocato dal Comune di Macerata è finalizzato ad avviare un percorso partecipato per concertare una strategia urbana condivisa finalizzata alla presentazione di un progetto all’interno dell’avviso regionale “Strategie territoriali per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane”. Il bando è riservato alle 5 Aree urbane i cui soggetti capofila sono stati individuati a livello regionale in continuità con la programmazione 14-20 e coincidenti con i 5 capoluoghi di provincia Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

«Una grande opportunità per Macerata – dice l’amministrazione – di fare squadra con comuni limitrofi, Università, associazioni di categoria e enti impegnati nella valorizzazione turistica e culturale del territorio. La strategia urbana che il Comune intende presentare alla Regione Marche si propone di attivare interventi per la valorizzazione della valle del Potenza, individuando la zona periferica di Villa Potenza quale snodo territoriale per sviluppare sinergie con i Comuni della valle e fornire servizi a cittadini, imprese oltre che promuovere azioni coordinate di promozione del territorio».

Il tavolo di concertazione si è aperto con il saluto dell’assessore regionale alle Infrastrutture e ai lavori pubblici Francesco Baldelli che ha accolto i partecipanti ed illustrato le strategie messe in campo dalla Regione Marche, sottolineando il ruolo fondamentale della concertazione, come strumento per condividere ed attuare obiettivi comuni. Al tavolo erano presenti oltre al sindaco Sandro Parcaroli, la vicesindaca Francesca D’Alessandro e gli assessori Andrea Marchiori, Laura Laviano e Oriana Piccioni. Numerosa e partecipata la presenza di molti enti quali le Università di Macerata e Camerino, Istao, le principali associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, la Camera di commercio ed enti profit e no profit.

«L’incontro – conclude l’amministrazione – ha fornito i primi spunti per delineare ipotesi di sinergie tra le competenze, la conoscenza del territorio, le progettualità già in atto, rappresentate dalle varie realtà locali presenti, che si sono dichiarate tutte disponibili a coinvolgersi e collaborare al processo di costruzione della strategia anche in un’ottica di più lungo respiro».