di Gianluca Ginella (foto di Fabio Falcioni)

La 91esima edizione del calendario storico dei carabinieri è stato presentata oggi a Macerata dal colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dell’Arma, e dal tenente colonnello Massimiliano Mengasini, comandante del Reparto operativo di Macerata. È stata una occasione anche per il benvenuto al nuovo comandante della Compagnia di Civitanova, il capitano Angelo Chiantese (arrivato a settembre).

L’edizione contiene 12 tavole con i racconti di fatti reali di cronaca scritti da Gramellini. Si va da fatti più lontani nel tempo come il racconto del 2 giugno 1946 con il referendum per scegliere tra monarchia e repubblica, a fatti recentissimi dalla donna salvata su di un ponte all’alluvione in Emilia Romagna.

«Cerchiamo di esser vicini ai cittadini e pronti a intervenire in caso di bisogno, dall’episodio più critico a quello più rilevante da punto di vista dell’intervento», ha detto il colonnello Candido.

«Tutte le tavole sono caratterizzate dalla banda rossa, ripresa dalla fascia sui pantaloni della divisa, che lega tutte le vicende e le storie», ha detto il colonnello Mengasini.

Nelle tavole si va da un racconto di fatti avvenuti durante la pandemia, al film Pane amore fantasia, a Martiri di Fiesole.

Vari racconti per accompagnare i 12 mesi del 2024 che in provincia arriveranno in migliaia di case e luoghi di lavoro (sono 6.500 le copie ordinate).

Il colonnello Nicola Candido ha poi presentato il capitano Chiantese «È arrivato a settembre e si è subito inserito bene nel nuovo contesto lavorativo ed è contento di questo nuovo comando». «Ho quasi sempre fatto territoriale, ho comandato tenenze in Campania, l’ultimo incarico è stato nel Ros di Reggio Calabria». Chiantese è originario di Napoli, ha 46 anni.