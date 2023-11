Arriva “Tutti X Uno-All in”, un progetto che può contare su un budget di 100mila euro, della durata di 24 mesi, nato dalla collaborazione tra diverse organizzazioni (Ea Giovani Impresa Sociale, I Nuovi Amici, Cgs Minot, Altereco, Associazione Culturale Pindaro, Basket Macerata, Isadora, Macerata Scherma, Pallavolo Macerata, Pink Basket, Activita, Cus Macerata), che vede la Robur Pgs come capofila. Il progetto è uno dei vincitori del bando Spazi civici di Comunità ì finanziato da Sport e Salute, la società dello Stato e la struttura operativa del Governo per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

“Tutti X Uno-All in” è un’evoluzione del progetto precedente degli assessorati alle Politiche sociali e allo Sport del Comune di Macerata denominato “Tutti X Uno – Includiamoci” che ora vede l’Ente, insieme all’Università degli Studi di Macerata, nelle vesti di partner. «Il progetto ‘madre’ che abbiamo messo in campo due anni fa – afferma la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro – promuove l’inclusione sociale attraverso lo sport e ha come finalità anche quelle di supportare le famiglie con fragilità socio-economiche per garantire la partecipazione dei propri figli alle attività sportive, incoraggia e promuove la partecipazione più estesa dei bambini e dei ragazzi a cui il progetto è dedicato alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli, e infine, serve a ridurre il rischio della povertà educativa stimolando il lavoro in coppia, di gruppo e in generale la collaborazione tra ragazzi. Inoltre ‘Tutti X Uno’ vuole potenziare le occasioni di crescita, socializzazione ed aggregazione sul territorio maceratese e infine, consolidare la rete di collaborazione tra il Comune e il terzo settore e l’associazionismo. E quello che oggi andiamo a presentare va proprio in questa direzione».

«Un progetto vincente e multitasking nato dal nostro progetto originario – interviene l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi – difatti, l’adesione di diverse realtà cittadine e, soprattutto, la partecipazione di numerose associazioni sportive, di volontariato e culturali è la dimostrazione che intorno allo sport si fa squadra, che lo sport ha la capacità di unire tutti i settori della vita ed è un’arma contro i disagi sociali e le dipendenze, un vero toccasana per l’anima e per il corpo».

“Tutti X Uno-All in” rispetto al progetto del Comune si rivolge a un pubblico più ampio, compreso nella fascia d’età 14 ai 34 anni, ed è finalizzato anche alla creazione di un Play District dedicato allo sport e alla cittadinanza attiva nel centro portivo Don Bosco.

«Il centro sportivo Don Bosco è un punto di riferimento fondamentale per la realtà maceratese – afferma Simone Borgogna presidente della Pgs Robur -. La Robur con la casa Salesiana dal 1905 hanno promosso l’attività atletica e sportiva non solo a livello cittadino ma anche nazionale. L’importanza di questa realtà va ben oltre lo sport: è un luogo di crescita, inclusione e comunità. In un periodo in cui le sfide sociali sono numerose, il Centro Sportivo Don Bosco rappresenta un’opportunità per creare connessioni, scoprire talenti e promuovere uno stile di vita sano. Come capofila di questo progetto, ci impegniamo a preservare e rafforzare questo centro, garantendo che continui a svolgere un ruolo cruciale nella crescita e nell’inclusione della nostra comunità».

«Ci troviamo di fronte a un progetto straordinario che unisce l’energia giovanile e il potenziale dello sport per creare un ambiente inclusivo e coinvolgente – interviene il vice presidente di EAGiovani Impresa Sociale e referente di progetto Riccardo Pietrella -. Il progetto ‘Tutti x Uno – All in’ mette in primo piano il potere dello sport come strumento per formare cittadini attivi e responsabili. EAGiovani è orgogliosa di far parte di questa iniziativa che promuove l’inclusione sociale attraverso il coinvolgimento dei giovani. Gli obiettivi sono chiari: offrire ai giovani opportunità di crescita personale, promuovere l’uguaglianza e il rispetto tra le diverse comunità, e costruire un futuro migliore per tutti. Siamo entusiasti di lavorare con tutti i partner coinvolti per rendere questo progetto una realtà tangibile e positiva per la città di Macerata».

Il progetto è volto quindi a creare un hub di aggregazione, utilizzando lo sport come strumento per coinvolgere i giovani nella cittadinanza attiva, e si articola in due filoni. Il primo vede lo sport come strumento educativo e di inclusione sociale con attività sportive aperte alle categorie vulnerabili, inclusa l’assistenza per coloro in difficoltà, con avvicinamento e inclusione di ragazzi disabili e opportunità di pratica sportiva gratuita per giovani tra i 20 e i 35 anni. Il secondo filone invece è dedicato allo sport come strumento di empowerment e cittadinanza attiva con la promozione di stili di vita sani attraverso lo sport, con il coinvolgimento dei giovani in contesti culturali più ampi attraverso associazioni giovanili e culturali ed espressione creativa in teatro, cinema e laboratori di mental coaching.

Il coinvolgimento delle istituzioni locali è essenziale per il successo del progetto. Il Comune di Macerata, infatti, si impegna a sostenere il progetto e a coinvolgere famiglie e minori in difficoltà o a rischio di marginalizzazione. Il progetto, infatti, vuole includere soggetti svantaggiati, con particolare attenzione al Centro Don Bosco, attivo nell’inclusione di giovani di origine extracomunitaria e in situazioni di disagio socio-economico attraverso attività aggregative e sportive.

«La scherma è uno sport che ha il potere di unire le persone attraverso la disciplina e l’arte della spada. Nella scherma – dice il presidente della Macerata Scherma Alberto Affede – tutti sono benvenuti, indipendentemente dall’età o dalle abilità. Il nostro obiettivo è offrire a giovani e meno giovani, a prescindere dalle loro capacità economiche, l’opportunità di scoprire i benefici di uno sport che promuove l’inclusione e il rispetto reciproco. Attraverso la scherma, vogliamo aiutare a costruire una comunità più forte e coesa, e siamo entusiasti di far parte di questa iniziativa che mira a promuovere la cittadinanza attiva e lo sport inclusivo all’interno del progetto ‘Tutti x Uno-All in».

«La bellezza di questo progetto risiede nella forza di una rete unita da un obiettivo comune: promuovere uno stile di vita attivo, creativo e inclusivo attraverso lo sport e le arti – commenta Anna Zanconi, istruttore di Isadora Danza -. Insieme, possiamo offrire ai giovani opportunità di espressione, sviluppo personale e inclusione. È una bellezza che nasce dalla collaborazione e dalla condivisione di visioni, e siamo orgogliosi di far parte di questa rete che lavora insieme per il bene della città».