Macerata si appresta a partecipare per il secondo anno al Palio dei Comuni “Lanfranco Mattii”, la cui 35° edizione è in programma domenica all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio. A rappresentare la città nella competizione sarà Vesna, una cavalla italiana di 9 anni, guidata dal driver Renè Legati. La città di Macerata, in occasione della manifestazione ippica, sarà presente a Montegiorgio con il gonfalone, con lo stand della Pro loco di Macerata e con la partecipazione del gruppo folklorico Li Pistacoppi.

La competizione, che coinvolge appassionati di ippica e amanti delle tradizioni equestri, vedrà protagonisti 24 Comuni provenienti da tutto il territorio nazionale, tra cui numerosi capoluoghi, che si riuniranno per una sfida epica che ha radici profonde nella cultura equestre italiana: Amatrice, Ancona, Arquata, Ascoli Piceno, Belmonte, Camerino, Campofilone, Civitanova Marche, Fermo, Francavilla d’Ete, Gualdo Tadino, Jesi, Lanciano, Macerata, Montappone, Monte Urano, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano e Sant’Elpidio a Mare.

«Il Palio dei Comuni è un evento unico nel suo genere e al contempo una preziosa occasione di confronto e di incontro tra i rappresentanti dei comuni – ha commentato l’assessore a sport, turismo ed eventi Riccardo Sacchi – sarà anche un momento di promozione e valorizzazione per la nostra città, una vetrina all’interno della quale Macerata sarà protagonista a livello nazionale e internazionale. Un ringraziamento al consigliere Sandro Montaguti che si sta occupando dei rapporti e dell’organizzazione relativa alla partecipazione di Macerata, nonché al gruppo folklorico Li Pistacoppi e alla Pro Loco Macerata per la loro costante disponibilità e passione».