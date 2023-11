Cardiomed ed Emotest sono delle realtà mediche e sanitarie presenti da diversi anni a Montegiorgio. Vista la qualità dei servizi offerti ed il trend, in costante crescita, dei pazienti, il 25 novembre verrà inaugurato il nuovo centro prelievi a Montappone, targato Emotest.

«L’autorizzazione risale al 2005 – ha raccontato la dottoressa Arianna Marcantoni a Radio Fm1, intervistata da Jessica Tidei – Nel tempo, per motivi organizzativi e logistici, abbiamo sfruttato poco questa opportunità. Alla fine del 2022, dopo la pandemia, ci siamo resi conto che da quel territorio arrivava una forte domanda. L’area al confine tra il Fermano e il Maceratese necessitava di questo servizio. Abbiamo quindi deciso di riattivare il percorso burocratico, avviato quasi 20 anni fa. Con il supporto del Comune, abbiamo individuato una nuova sede accanto agli edifici pubblici di Montappone. L’inaugurazione è prevista per il 25 novembre alle 11. Per quanto riguarda le attività di prelievo, saremo operativi a partire dal 27 novembre. In seguito l’intenzione è di includere anche altri servizi per rispondere alle esigenze della popolazione. Per esempio pensavamo di dare la possibilità di effettuare prelievi domiciliari e assistenza domiciliare per le medicazioni ed i servizi infermieristici. La popolazione è principalmente anziana, quindi intendiamo rispondere alle loro necessità. Inoltre, garantiamo un supporto per la medicina del lavoro». Dal 27 novembre, ogni lunedì, il centro è aperto dalle 7 alle 9,30. Per accedere non occorre la prenotazione.

Accanto ad Emotest, azienda nata nel 1977 come laboratorio analisi, è stato introdotto Cardiomed al Centro Medico San Paolo: poliambulatorio con tutte le figure mediche e un percorso dedicato alle donne in maternità. Un’equipe specializzata le seguirà durante tutto il periodo della gravidanza. «Inizialmente Cardiomed comprendeva i servizi di cardiologia – ha affermato la dottoressa Daniela Belleggia -. Attualmente ci concentriamo molto sulla prevenzione e proponiamo dei pacchetti a prezzi modici. Questi comprendono i prelievi, le visite mediche specialistiche e gli esami strumentali. Il mese di ottobre è stato dedicato alle visite al seno, a dicembre introdurremo un pacchetto di prevenzione di base a prezzi molto bassi». «Attualmente offriamo una vasta gamma di discipline – ha ribadito la dottoressa Maite Marcantoni – con un’attenzione particolare sulla diagnostica preventiva. Inoltre, disponiamo di molte altre specializzazioni, in modo che i nostri pazienti possano trovare tutto ciò di cui hanno bisogno. Da noi è possibile effettuare anche la diagnostica per immagini con la radiologia tradizionale, raggi X e Moc».

Emotest ha una sede anche a Valmir di Petritoli, aperta il martedì, il giovedì e il sabato, dalle 7 alle 9.30. Per ricevere ulteriori informazioni su visite specialistiche è possibile chiamare in sede allo 0734.7056 o visitare il sito emotest.it o centromedicosanpaolo.com, in cui si può accedere anche al servizio WhatsApp ed email. Le sedi di Montegiorgio sono in via Faleriense Est, 50.

(spazio promo-redazionale)