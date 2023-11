di Francesca Marsili

«Ai lati delle vie, appoggiati alle pareti delle case che portano i segni del livello raggiunto dall’acqua, montagne di mobili da buttare, pezzi di vita delle famiglie. E’ spaventoso, dove ti giri è solo acqua». Le parole di Sauro Salvucci, responsabile della Macerata soccorso, l’associazione partita per portate aiuto alla popolazione alluvionata della Toscana, inquadrano le proporzioni del dramma.

Salvucci, assieme ad altri 24 volontari sono partiti sabato scorso con 10 mezzi dotati di motopompe idrovore e moduli lavaggio per fornire supporto. Li chiamano “angeli del fango”, ma i volontari della Macerata Soccorso, la seconda associazione più grande delle Marche con 30 anni di esperienza, sono soprattutto formati e addestrati per situazioni emergenziali. Il gruppo fa parte della colonna mobile della Protezione civile della regione Marche, inviata per offrire aiuto alle terre colpite dalle inondazioni dopo aver ricevuto richiesta di attivazione dal Dipartimento nazionale. «Il quadro è disastroso – spiega il responsabile e socio fondatore dell’associazione – appena arrivati, alle 10 di sabato mattina, ci hanno indirizzati a Calenzano, uno dei comuni più colpiti, ma le destinazioni cambiano a seconda delle necessità. Ora siamo a Prato, gli argini di un fiume hanno ceduto e le strade sono sommerse dall’acqua. In questo momento arriva alle ginocchia, è nelle case, nei negozi, negli scantinati».

E’ l’ora più buia per la Toscana, la devastazione conseguente alle violente inondazioni che anche noi marchigiani abbiamo vissuto. I 25 volontari sono al lavoro, incessantemente, per pompare via acqua dalle case, dai piazzali e dagli scantinati con le motopompe idrovore. «Ce n’è ancora tantissima, poi bisognerà lavare via il fango. La situazione è drammatica e il lavoro da fare è tantissimo, si procede senza sosta – aggiunge – dormiamo in una palestra allestita a dormitorio, su delle brandine, e non c’è neanche l’acqua corrente».

Per loro, a garantire un piatto di pasta ci sono le Misericordie toscane, il movimento che offre assistenza. «La popolazione è disorientata – racconta Salvucci – ma sta cercando di rialzarsi. Molti sono stupiti della nostra presenza, altri sentono il bisogno di ringraziare come possono. Ieri è passata un’auto con un uomo che ci ha offerto dei panini, la sera sua moglie ci ha portato un dolce».

Gesti che accarezzano chi ha teso loro la mano nel momento della tragedia. «I nostri volontari stanno intervenendo con le risorse e le competenze necessarie per affrontare questa emergenza e mitigare i danni causati dal maltempo a beni e persone. La prontezza la dedizione dei volontari in questa emergenza confermano l’importanza di una risposta coordinata e solida in situazioni di crisi. Resteremo fino a martedì credo, ogni gruppo non riesce a lavorare oltre i quattro giorni, è pesantissimo. Poi ci sarà una nuova turnazione, arriverà un’altra squadra».