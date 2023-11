Festa d’autunno alla Filarmonica

Una Festa d’autunno ha celebrato la ripartenza dell’attività della Società Filarmonico-Drammatica di Macerata. La serata, organizzata dal direttivo in collaborazione con il Centrale, ha raccolto nel teatro di via Gramsci oltre cento partecipanti, adulti e giovanissimi provenienti da tutta la provincia.

«Un colpo d’occhio che è anche un emozionante colpo al cuore per l’effetto che suscita una adesione tanto ampia alla nostra Festa d’Autunno» dice Enrico Ruffini presidente della Filarmonica, che ha colto l’occasione per annunciare le iniziative di novembre nel segno della cultura: martedì 7 novembre protagonista la Scuola Scodanibbio in concerto con l’esecuzione delle Quattro stagioni di Vivaldi; per chiudere venerdì 17 novembre con la conferenza del giornalista e scrittore Marcello Veneziani.

Nel salutare l’avvio di questa nuova stagione Ruffini ha anche ringraziato le numerose autorità presenti, a partire dal vicesindaco Francesca D’Alessandro la quale ha rivolto ai presenti il suo saluto e sottolineato l’azione dell’amministrazione comunale per la valorizzazione del territorio e la sua promozione, riconoscendo alla Filarmonica un ruolo di riferimento per la vita culturale della città.

Oltre al vicesindaco, hanno preso parte alla serata, l’assessore al bilancio Oriana Piccioni, il comandante provinciale dei carabinieri Nicola Candido, Nicoletta Pascucci, vicequestore e dirigente Digos, il rettore Unimc John Mc Court, il consigliere regionale Anna Menghi, il direttore Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco, il presidente di Federalberghi Marche, Luca Giustozzi, il presidente della Pallavolo Macerata, Gianluca Tittarelli.

Fiore all’occhiello della serata è stata l’esibizione di atleti e atlete della Ginnastica Macerata.