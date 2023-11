Il no alla guerra da Castelraimondo in occasione della celebrazione (che si è svolta oggi nel comune dell’entroterra) della giornata dell’Unità nazionale e la festa delle Forze armate (che cade il 4 novembre). A Castelraimondo questa mattina messa nella chiesa della Sacra famiglia per poi spostarsi in corteo verso il monumento ai Caduti. Presenti molti ragazzi dell’istituto comprensivo Strampelli che hanno seguito l’intera celebrazione.

Alla mattinata ha partecipato anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Patrizio Leonelli: «Siamo qui per ricordare tutti coloro che hanno dato la vita affinché il nostro Paese potesse costituirsi in Repubblica unitaria e democratica impegnandosi a vivere in pace, nel costante e condizionato ripudio della guerra. I fatti internazionali di questi ultimi mesi e ultimi giorni hanno riproposto anche alle nuove generazioni tutti gli orrori della guerra; oggi, nessuno di noi ha più la scusa di poter dire che non sa cosa sia la guerra e se questa possa essere o meno giustificabile, per qualsivoglia motivo.

Oggi che i nostri occhi, anche gli occhi dei più giovani, vedono quotidianamente, in televisione così come sui social network, cosa significa per un popolo essere in guerra, quali e quante vite spezza ogni guerra senza nessuna clemenza, quanta miseria, quanta distruzione e quanta sofferenza provoca ogni guerra, non possiamo e non dobbiamo, neanche per un istante, cedere all’indifferenza solo perché, al momento, la guerra non è esattamente davanti alle porte delle nostre case.

Dobbiamo avere la consapevolezza che la guerra e la violenza, tra singoli individui o tra interi popoli, sono sempre un errore ed un orrore; rappresentano ogni volta il fallimento della civiltà umana.

Qualsiasi forma di guerra, da quella verbale a quella armata, non è mai stata una soluzione definitiva per nessuna diatriba, perché, ogni guerra che è finita ha lasciato sempre un tizzone, più o meno piccolo a covare sotto la cenere; e quel tizzone è stato poi fonte di nuove crisi, di nuove sventure e di nuove sofferenze. Ed è per questo motivo che in questa giornata così carica di significati e di ricordi, esorto tutti ad operare e pregare, ogni giorno ed in ogni contesto, affinché ogni conflitto possa essere finalmente l’ultimo al quale assistiamo e che possa finalmente arrivare quella pace vera e duratura tra i popoli per la quale i nostri soldati hanno dato le loro vite; perché non debba più esserci bisogno di una vita che cade per mantenere o riportare la pace».