E’ stato inaugurato ieri il nuovo campo da calcetto di Mogliano. Il taglio del nastro a Santa Vittoria. Oltre alla sindaca Cecilia Cesetti e all’amministrazione, alla cerimonia hanno partecipato anche il parroco padre Mauro Valentini che ha benedetto la struttura, i carabinieri e il presidente del Coni provinciale Fabio Romagnoli.

Il campetto era stato al centro di accese polemiche dei residenti e dell’opposizione nei mesi scorsi. Avevano denunciato il fatto che si fosse acceso un mutuo di 150mila per fare una struttura non omologata, peraltro nell’unica area verde della zona, con tanto di abbattimento di alberi.

L’amministrazione comunale si dice «orgogliosa e soddisfatta per il risultato raggiunto. Questo è un giorno importante e storico per la nostra comunità .- aggiunge l’amministrazione – in quanto è stato riqualificato il quartiere ed è stata realizzata una struttura da tempo richiesta dalla popolazione giovanile. L’inaugurazione di questo campo di calcetto rappresenta un importante passo verso un paese sempre più attivo e incentrato sul benessere dei cittadini».

Per usufruire della struttura, sarà necessario prenotare precedentemente tramite l’info point, raggiungibile al numero di telefono 3355329539.