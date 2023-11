Svolta nell’inchiesta sull’alluvione delle Marche del 15 settembre 2022 che causò 13 vittime: sono 14 gli avvisi di garanzia. “L’allarme fu dato in ritardo”.

In seguito al disastro causato da una violenta ondata di maltempo durante la quale esondarono i fiumi Misa e Nevola, nel Senigalliese, provocando la morte di tredici persone, è emerso dunque il coinvolgimento di diverse figure.

Le accuse nei confronti degli indagati riguardano la “cooperazione in omicidio colposo plurimo”.

Il caso però è passato dalla procura di Ancona a quella de L’Aquila poiché, tra i danneggiati, vi è anche un magistrato in servizio al tribunale del capoluogo.

Dunque, la procura abruzzese ha emesso inviti a comparire per l’interrogatorio a sei sindaci di Comuni situati nella valle dei fiumi Nevola e Misa, a due funzionari dei vigili del fuoco di Ancona e a sei tra funzionari, operatori e responsabili della Protezione Civile.



Le contestazioni riguardano condotte colpose commissive e omissive, per aver causato le morti delle persone coinvolte, a seguito di “negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di norme”. Inoltre, la procura starebbe effettuando accertamenti per un secondo filone d’indagine, relativo alla manutenzione dei fiumi, con l’ipotesi di reato di disastro colposo.



Per il pm Picuti l’allarme sarebbe stato dato in ritardo, scattò solo intorno alle 22, troppo tardi per mettere in salvo i cittadini. Le accuse principali si concentrano sulla scarsa prevenzione e gli allarmi tardivi, attribuiti agli indagati in varie forme. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ancona è chiamato in causa per non aver garantito “l’immediato e continuo reciproco scambio di informazioni”. I sindaci di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Serra de’ Conti, Ostra e Trecastelli, tutti dell’hinterland Senigalliese, per il mancato aggiornamento del flusso di informazioni a prefetto, presidente della Regione e Protezione Civile; del mancato presidio idrogeologico dei punti critici e la mancata informazione ai cittadini sui rischi idrogeologici.

Ai sei indagati della Protezione Civile regionale si contesta anche l’inosservanza di direttive e delibere, anche di Giunta regionale, nonché il mancato adeguamento delle procedure di allertamento regionale alle direttive e agli indirizzi del Dipartimento di Protezione Civile nazionale in materia di prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico.

L’inchiesta cerca dunque di fare chiarezza sulle responsabilità legate a questa tragedia, per la quale i sindaci sottolinearono fin da subito il ritardo dell’allarme, che tra le tredici vittime vide anche la morte del piccolo Mattia Luconi, di 8 anni; Noemi Bartolucci, di 17 e la mamma Brunella Chiu di 56 anni, il cui corpo trascinato dalla furia delle acque e del fango è stato ritrovato dopo circa un anno, da un pescatore, portato dalla corrente fino alle Tremiti.

(redazione CA)