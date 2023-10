Il Potemkin studio di Andrea Mei torna alla ribalta con gli artisti prodotti. Ferretti – Mattia Ferretti, giovane di Mogliano – già finalista a Musicultura, ha vinto il concorso nazionale Rock Targato Italia, concorso molto importante e con una grande tradizione. Poi ci sono LeTroteProduction, ovvero Ltp, il gruppo di videomakers tutto al femminile che realizza videoclip, è stato selezionato per la finale del premio “Roma videoclip Indie 2023″ per l’opera “W la noia” di Sylvia Meritano (produzione artistica Andrea Mei, etichetta Astralmusic) che si terrà oggi alle 19 nel Laboratorio di alta formazione artistica Officina Pasolini di Roma.

La rassegna è ideata e diretta da Francesca Piggianelli con la conduzione di Simone Bartoli: ospiti d’eccezione Sergio Cammariere e Pivio a cui saranno assegnati due speciali riconoscimenti. Di Ltp fanno parte Claudia Cetraro, Sara Mei, Diletta e Benedetta Scarpecci. Grande eco ha avuto la vittoria di Ferretti: il cantautore si è infatti aggiudicato la 34a edizione di Rock Targato Italia, concorso nazionale che annovera tra gli ex vincitori Litfiba, Diaframma, Timoria, Carmen Consoli, Marlene Kuntz, Casino Royale, Moda, Negrita.

La performance di Ferretti e la qualità delle sue canzoni hanno convinto una giuria composta da grandi nomi della musica italiana come il produttore Mauro Paoluzzi e Mimmo Paganelli ex direttore Emi. Ferretti si è aggiudicato anche il prestigioso premio speciale Stefano Ronzani dedicato al grande giornalista musicale che fu un punto di riferimento per tutta la scena del nuovo rock italiano.

Quindi dopo Musicultura e i molti concerti estivi un altro grande successo per Ferretti che è sempre più lanciato nel panorama nazionale musicale. L’artista ha pubblicato da poco il suo primo Ep “23:32” ed è distribuito da Astralmusic ed il primo singolo “Nudo” è entrato in tutte le classifiche nazionali. La sua band è composta da musicisti maceratesi: Laura Greco al basso, Giovanni Ortenzi alla chitarra e Giacomo Marcolini alla batteria.