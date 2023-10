Con il calar delle tenebre a Montefano si è tenuta la terza edizione di “Halloween Infernale” dal titolo “Il Ritorno di Mazzamurello”. Una festa “spaventosa” dedicata a tutti i “bambini coraggiosi accompagnati da genitori paurosi”, che ha visto un crescente consenso di pubblico, una partecipazione più che raddoppiata dallo scorso anno.

«Lo spettacolo è iniziato al teatro “La Rondinella” di Montefano con l’apparizione di Mazzamurello, lo spiritello rumoroso, figura della tradizione folkloristica marchigiana, con l’intento di aprire il portale presente nel teatro per spalancare le porte dell’Altro/Dove (il paese delle storie e dei sogni) e far arrivare spiriti e spiritelli, mostri e vampiri nelle strade di Montefano – si legge in una nota del Comune -. Ma per spalancare le porte dell’Altro/Dove, Mazzamurello ruba la Chiave dell’Abisso, tenuta in custodia dalle Arpie alate e fugge per le strade del paese. E’ Morgana, la strega Messicana che – aiutata dalla Witch Squad (le Streghe buone di Montefano) e da tutti i bambini presenti a teatro – rincorrendo Mazzamurello per le vie del paese recupera la chiave dell’abisso e scongiura il peggio.

Uno spettacolo scritto e diretto da Marco Bragaglia con la direzione artistica di Valentina Pigliapoco che ha visto avvicendarsi dal Teatro alle vie e piazze del paese spettacoli di giocoleria, performance aeree e di fuoco ad opera della Zandella e di danza acrobatica a cura della Virtus Acrobatic Team di Macerata. Il tutto cadenzato dalla musica improvvisata dalle Tamburine di Montecassiano che hanno guidato il corteo di bambini per il paese. Serata che ha visto il tutto esaurito a teatro e le piazze e le vie del paese gremite da oltre 500 persone – si legge nel resoconto dell’Ente -. Le tappe dell’Halloween Montefanese sono state: teatro “La Rondinella”, Piazza Bracaccini, Via Altobello, il Circolo The Egg, i Giardini da Bora, per tornare in Piazza Bracaccini e chiudere in bellezza con il gran finale di giocoleria con il fuoco».

«E’ stato un pomeriggio emozionante per tutti, grandi e bambini. Vedere Montefano animata da tante performance, il teatro e le vie gremiti, fuochi, musica, luci e colori ci ha dato un’enorme soddisfazione – sottolinea la sindaca Angela Barbieri – . Ringrazio moltissimo l’associazione culturale “La Rondinella” tutta, ed in particolare il presidente Marco Bragaglia, per l’impegno e la professionalità con cui si dedicano a questa e a molte altre iniziative che animano la nostra cittadina. Stiamo pensando di dare uno spazio maggiore a “Halloween Infernale” per la prossima edizione, un’iniziativa davvero bella, coinvolgente e diversa dalle altre».

Anche Marco Bragaglia esprime tutta la sua soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento: «Questa iniziativa è nata tre anni fa per gioco, ovviamente, per far divertire i bambini in occasione della festa di Halloween e ci è letteralmente esplosa fra le mani. Siamo tutti molto molto soddisfatti, ringrazio il sindaco che ci sostiene sempre, l’Amministrazione comunale, gli uffici comunali che ci aiutano nella gestione degli spazi e non solo, la creatività e l’impegno di tutta La Rondinella… Promettiamo altre iniziative più a breve, dedicate a grandi e bambini, divertenti ed aggreganti».