di Gianluca Ginella

Minacce ripetute di morte alla ex («Faccio una strage»), un gps messo nella borsetta di lei dopo che gli aveva detto di voler interrompere la relazione, il tentativo di controllarla impedendole di uscire senza il suo consenso: queste parte delle accuse per un 41enne che vive a Macerata che è stato condannato oggi a 4 anni dal Tribunale di Macerata per maltrattamenti in famiglia.

Secondo l’accusa l’uomo avrebbe sottoposto la donna, con cui aveva avuto due figli, a maltrattamenti psicologici e fisici, «usando il terrore come forma di controllo sulla donna, costringendola così a fare esclusivamente ciò che lui voleva» dice l’accusa. Tutto sarebbe iniziato dall’estate del 2021, dopo che la donna gli aveva detto di voler interrompere la loro relazione. Da lì, dice l’accusa sarebbero iniziati insulti e minacce di morte, le avrebbe impedito di uscire senza il suo consenso o senza che lui fosse informato sul dove e con chi andasse, arrivando, in un’occasione, a metterle un dispositivo Gps nella borsetta.

La sera dell’11 agosto 2021 le avrebbe tolto il cellulare e l’avrebbe spinta violentemente sul divano, minacciandola di morte con frasi tipo: “ti scanno” aggiungendo che avrebbe scannato qualsiasi altra persona si fosse avvicinata a lei. Nel settembre 2021 dopo aver lasciata l’abitazione familiare con sottoscrizione di accordo di cessazione di convivenza, l’uomo avrebbe continuato a voler ossessivamente controllare la ex, recandosi sotto casa di lei, per sapere se fosse uscita, esigendo di conoscere dove andasse e chi frequentasse, e dove fossero i loro figli.

L’accusa riporta poi la chat tra l’uomo e una amica in cui avrebbe detto, tra le altre cose: “Sono pronto a fare una strage” “Mi rivedi sul tg domani”. L’accusa parla poi di una minaccia col coltello alla donna circa un anno prima della denuncia. Una sera, dopo la separazione, avrebbe aperto la porta di casa della ex e, trovando il chiavistello inserito, avrebbe tentato di sfondarla. La donna lo avrebbe fatto entrare e lui l’avrebbe afferrata al collo, dicendo di aver ascoltato dal di fuori della porta una conversazione telefonica dell’ex convivente, pretendendo di sapere chi fosse l’interlocutore. Il 2 ottobre 2022, ad un pranzo al ristorante a cui erano stati invitati assieme ai bambini, dopo una discussione avrebbe insultato la ex con termini come “handicappata” e “deficiente”.

Al ritorno a casa, giunti sotto l’abitazione della donna, le avrebbe intimato di scendere dall’auto, lasciando dentro i bambini con la musica accesa. Quando la donna era scesa, lui improvvisamente l’avrebbe spinta contro lo sportello posteriore, stringendole le mani sul collo come per strangolarla. L’accusa parla di ulteriori messaggi minacciosi, in particolare uno con cui riferiva che sul suo stato di “Facebook” aveva pubblicato un post, poi rimosso, che annunciava una strage a Sforzacosta; successivamente, avrebbe pubblicato “Oggi faccio diventare famosa Sforzacosta”. E anche in seguito le avrebbe mandato altri messaggi minacciosi. “Capace che domani io piglio e faccio una strage domani… se non è oggi, non è domani, la faccio dopodomani” “ti ho fatto una promessa… che ti farò male… quando meno te lo aspetti”. Oggi la sentenza al tribunale di Macerata. L’imputato è difeso dall’avvocatoVando Scheggi, oggi sostituito dall’avvocato Mirela Mulaj. I difensori dopo la sentenza: «Al massimo si potrebbe parlare di stalking, non di maltrattamenti, i fatti sono avvenuti dopo la fine della convivenza. Faremo appello». L’accusa era sostenuta dal pm Stefania Ciccioli.

*A tutela della vittima il nome dell’imputato viene omesso