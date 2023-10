Riparte giovedì 9 novembre “Tourgustando Autunno 2023-Percorsi Culturali ed Enogastronomici”. L’iniziativa realizzata dal Comune di Macerata all’interno del progetto “Attivi si Nasce”, nato per favorire la socializzazione delle persone anziane, contrastarne l’isolamento e migliorare il senso di appartenenza alla comunità, è fortemente voluta dal vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro, in collaborazione con Ircr Macerata e in questa edizione si arricchisce in numero di appuntamenti ed integra interessanti percorsi culturali a degustazioni dell’enogastronomia locale.

«Tourgustando soddisfa infatti l’esigenza di incontrarsi, stare insieme e fare esperienze artistico-culturali allietate da un momento conviviale – interviene l’assessore D’Alessandro – . Gli appuntamenti autunnali di “Tourgustando” saranno quindi l’occasione sia per arricchirsi attraverso visite guidate a luoghi belli e storicamente importanti che per conoscere da vicino l’enogastronomia dei territori visitati, un connubio brillante. Così facendo riportiamo l’anziano al centro dell’attenzione, grazie ad attività tese alla all’integrazione sociale e all’arricchimento dei suoi scambi relazionali».

Giovedì 9 novembre – RECANATI. Visita guidata a casa Leopardi, biblioteca e “Museo Leopardi” cui seguirà, per chi lo desidera, il percorso cittadino Infinito Experience. Il tour si concluderà con il pranzo a “La Cucina del Convento”. Martedì 21 novembre – APPIGNANO. Grazie alla collaborazione con il Comune di Appignano, visita alla cittadina, alla caratteristica collezione comunale della terracotta e della ceramica popolare e al museo della Tessitura “La Stanza del Telaio”. In chiusura merenda cena con i prodotti enogastronomici del maceratese. Giovedì 30 novembre – FOLIGNO. Si esce dalla Marche per la vicina Umbria. Visita al centro storico: monastero di S. Anna – piazza della Repubblica – palazzo Trinci – Santa Maria Infraportas-zona “Le Conce”. Pranzo al ristorante “I Cuccagnai” con specialità umbre. Giovedì 14 dicembre 2023 – MACERATA. Si conclude in bellezza nel capoluogo di provincia con un tour particolare: “Raccontiamo la nostra città diversamente… Macerata tra storia, leggende e curiosità”. Al termine della passeggiata cittadina, brindisi ed auguri di Natale nell’auditorium della biblioteca “Mozzi Borgetti”. Info e prenotazioni: sportello Informanziani Ircr Macerata in piazza Mazzini, 36/38 – Macerata. Tel. 0733 263026