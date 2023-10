Presentato a Roma e a Milano l’ultimo libro di Benedetta Barbisan “Patriottismo costituzionale. Il caso italiano in prospettiva comparata” (Editoriale Scientifica, 2021).

Il primo di questi incontri si è tenuto alla facoltà di Giurisprudenza della università Sapienza di Roma alla presenza, fra gli altri, del presidente emerito della Corte costituzionale Giuliano Amato. La registrazione video è disponibile sul sito di Radio Radicale. Il secondo si è svolto all’università Bocconi di Milano, alla presenza anche della presidente emerita della Corte costituzionale Marta Cartabia.

«In questo libro vedo la grandissima cultura, gli interessi eclettici, l’eloquio singolarmente nitido dell’autrice. Questo è un libro di grande teoria che però si legge come un romanzo. C’è la grande passione della professoressa Barbisan per il diritto costituzionale e i suoi valori», ha detto Andrea Longo, professore di diritto costituzionale alla Sapienza. «Un libro complesso, costruito molto in chiave di storia costituzionale che si presenta come lavoro di diritto comparato», ha rimarcato Amato.

La Costituzione italiana è una Costituzione bella e, se la guardiamo attraverso la lente della linguistica, anche piuttosto accessibile e facile da consultare. Eppure, tra esaltazioni iperboliche e riforme fallite, il rapporto degli italiani con essa è comunque travagliato. Perché è così? Dal 1948, due fattori hanno prosperato e si sono rafforzati a vicenda nelle istituzioni italiane: l’evoluzione del sistema partitico e l’inefficienza della forma di governo. La persistente combinazione di questi due elementi durante l’era repubblicana ha educato gli italiani a dipendere dal sistema dei partiti per i propri bisogni e diritti. I partiti sono sempre stati i principali attori sulla scena, ingombrando la scena e spingendo la Costituzione dietro le quinte. Questo deve essere il momento di riconoscere finalmente l’importanza di una sorta di patriottismo costituzionale in Italia per porre l’accento sulle nostre istituzioni come corpi generati costituzionalmente invece che come entità dipendenti per la loro esistenza dalla sola amministrazione politica e per offrire nuove basi alla nostra mentalità civica.