A causa dei lavori relativi alla sostituzione di una cabina dell’Enel, venerdì 3 novembre, dalle 8 alle 15,30, sarà in vigore un’ordinanza della Polizia locale di Macerata che regolamenterà temporaneamente la circolazione nell’area interessata dall’intervento che verrà effettuato in vicolo degli Orti.

Il provvedimento prevede in vicolo degli Orti il divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra, verso via delle Orfane. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione coatta, per consentire il transito all’autogru in via Mozzi dal civico 1 a largo Aurispa, in via Dei Sibillini, in prossimità dell’ex Mestica, sul lato destro per 2 posti auto, in piazza Annessione al civico 3/ e in vicolo degli Orti, in prossimità della cabina Enel, per.3 posti auto.