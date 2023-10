Centinaia di persone hanno affollato ieri il Varco sul Mare per l’evento “Illumina il tuo futuro” evento dedicato all’informazione sull’orientamento scolastico. Al taglio del nastro erano presenti l’assessore Barbara Capponi, Rossano Schiavoni della 4D engineering, Marcello Naldini presidente della cooperativa il Faro sociale, la referente regionale contro la dispersione scolastica (in rappresentanza del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale) e l’assessore Francesco Caldaroni per le politiche giovanili. Intervenuti in giornata anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. Presenti agli stand delle scuole non solo insegnanti per illustrare l’offerta formativa, ma anche alunni e alcuni dirigenti scolastici.

L’assessore Capponi ha aperto il saluto con un pensiero di vicinanza, come amministrazione e comunità, al bambino civitanovese che sta lottando per la vita dopo una grave caduta, e tutti hanno ribadito l’importanza di un lavoro di rete per sostenere giovani e famiglie in scelte importanti come mettere le fondamenta per il proprio futuro.

Soddisfatta l’assessore Capponi «Un bel segnale poter vedere la comunità così ben rappresentata e incredibilmente vicina ai ragazzi. Mi complimento con tutti coloro hanno collaborato con noi, rendendosi disponibili ad aiutare i giovani e le famiglie nel valutare una decisione serena, ponderata e soprattutto consapevole. L’offerta formativa del territorio si amplia oltre alle scuole con la possibilità di acquisire informazioni anche per percorsi alternativi, come ad esempio nelle forze armate, dove in alcuni casi è possibile anche, tramite l’accademia, accedere alla laurea a condizioni economicamente molto vantaggiose, rendendo così accessibili alcuni percorsi davvero a tutti. L’obiettivo di questa speciale occasione era creare un evento di sostanza: Civitanova città con l’infanzia vuole creare ricaduta concreta di benessere e miglioramento nella vita dei cittadini, piccoli e grandi, e credo di poter dire con gratitudine che, tutti insieme, ci siamo riusciti».

Durante la giornata si sono alternati momenti di esibizione con l’unità cinofila della guardia di Finanza che ha organizzato dimostrazioni della ricerca di sostanze stupefacenti da parte dei cani, simulando gli interventi che avvengono in aeroporto, spiegando con semplicità e chiarezza anche ai molti presenti come avvenga l’addestramento, sfatando diverse false informazioni come il maltrattamento o la dipendenza da droghe che conseguirebbero alla formazione dell’animale. I vigili del fuoco hanno simulato un intervento di emergenza, la protezione civile ha fornito indicazioni anche ai più piccoli con materiali informativi sui comportamenti corretti da tenere in caso di emergenze (come ad esempio il terremoto) e tutte le forze si sono relazionate con il pubblico, con notizie specifiche sul percorso dalla scuola superiore in poi per accedere. Lo sportello orientativo del Faro ha ospitato costantemente i ragazzi per colloqui individuali e laboratori sui talenti e le competenze, così come molte attività interattive sono state proposte dagli istituti. A novembre continua l’offerta da parte dell’assessorato tramite lo sportello adolescenza di momenti appositi e distinti per genitori e alunni, con attività formative e laboratoriali, sempre gratuite, con formatori professionisti, di cui si stanno definendo le date in questi giorni e che verranno rese note e breve.