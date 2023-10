Avrebbe tentato più volte di buttare la compagna dal balcone, l’avrebbe colpita con una bottiglia di vetro, costretta a compiere atti sessuali: condannato a sei anni un giardiniere. I fatti sono avvenuti in un comune verso la costa maceratese. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Rosanna Buccini 8che ha chiesto 7 anni e 7 mesi) l’uomo avrebbe maltrattato la compagna con violenze fisiche e psicologica dal settembre 2016 e fino al 29 dicembre 2018 quando l’uomo, per l’accusa con «veemenza inaudita» avrebbe rovesciato il tavolo della cucina e le sedie, scagliando piatti e bottiglie di vetro sulle pareti e avrebbe scagliato una bottiglia di vetro addosso alla donna colpendola alla schiena e costringendola a rifugiarsi dal vicino di casa. Sempre secondo l’accusa l’imputato avrebbe più volte terrorizzato la donna, denigrandola, controllandola, intimidendola e minacciandola di morte. Inoltre l’avrebbe costretta a subire contro la sua volontà atti sessuali. Ancora avrebbe più volte tentato di buttarla dal balcone e costretto la donna ad abbandonare la casa e a rifugiarsi da una casa di emergenza per donne vittime di violenza di genere. Oggi si è chiuso il processo al tribunale di Macerata. L’uomo, difeso dall’avvocato Sante Monti, è stato condannato a sei anni per maltrattamenti e violenza sessuale. È stato assolto dall’accusa di stalking. «Faremo sicuramente appello, secondo noi nel racconto della parte offesa c’erano tante criticità» dice l’avvocato Monti dopo la sentenza.

(Gian. Gin.)

*Viene omesso il nome dell’imputato a tutela della vittima