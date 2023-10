«Un gattino è stato ucciso a colpi di scopa da un cuoco di un agriturismo in provincia di Macerata, faremo un esposto in procura». A dare notizia dell’accaduto è l’Aidaa (Associazione per la difesa degli animali e dell’ambiente), che sarebbero stati informati da sei clienti dell’agriturismo.

«Secondo la loro testimonianza, nei giorni scorsi due gattini di poche settimane si trovavano davanti alla porta di ingresso della struttura e lì uno di loro si sarebbe avvicinato alla persona che i testimoni hanno definito essere il cuoco, intento a ripulire il pianerottolo con la scopa – fa sapere l’associazione – forse i gattini erano in cerca di una carezza ed invece l’uomo ha preso uno dei due con diversi colpi di scopa fino a provocarne la morte».

Aidaa ha deciso di vederci chiaro e per questo ha annunciato che sarà presentato un esposto alla procura di Macerata. «E’ un fatto inconcepibile – scrivono gli animalisti – un gatto cercava coccole ed è stato preso a scopate fino ad essere ucciso: no, non è assolutamente accettabile, si tratta di un crimine per il quale l’autore deve pagare. Invitiamo anche i testimoni ad andare dai carabinieri ad esporre nei dettagli il crimine di cui sono stati testimoni».