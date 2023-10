In occasione delle celebrazioni del 4 Novembre, giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate, che si terranno al monumento ai Caduti di piazza della Vittoria e in piazza della Libertà, il Comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza relativa alla circolazione stradale.

I provvedimenti prevedono il divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle 8 alle 11, in piazza della Vittoria, in viale Martiri della Libertà, sugli ultimi 10 stalli di sosta, su ambo i lati, dopo piazza della Vittoria, in corso Cavour, fino al civico 145 e sempre in corso Cavour dal civico 105 all’89 circolazione su una sola corsia di marcia per i veicoli provenienti da via Ghino Valenti e via Trento diretti in via Roma e viale Martiri della Libertà, lasciando libera quella prospiciente il marciapiede lato Monumento ai Caduti. L’ordinanza prevede anche la sospensione temporanea della circolazione in piazza Vittoria, durante le fasi salienti della manifestazione.