Nozze di diamante ad Urbisaglia: Enrico Galanti ed Elena Romoli hanno raggiunto il grande traguardo dei sessanta anni di matrimonio lo scorso 17 ottobre. Oggi la festa insieme alla famiglia, prima con la messa e poi con il pranzo.

Enrico è nato e vissuto ad Urbisaglia e ha lavorato come muratore dall’età di 14 anni. Elena, invece, è nata a Corridonia e risiede ad Urbisaglia da quando si è sposata. Ha lavorato come operaia prima in una fabbrica di scarpe e poi in un’industria tessile locale. I due si sono conosciuti nel 1960 e dopo tre anni di fidanzamento si sono sposati giovanissimi il 17 ottobre 1963: 24 anni lui, 20 lei. Insieme hanno affrontato gli imprevisti della vita, risolto i problemi e sorriso ai lieti eventi. La famiglia è cresciuta con i figli Sabrina e Graziano, i nipoti Emanuele, Erik ed Eros e addirittura una pronipote, la piccola Emma. Da quando sono in pensione si dedicano alla coltivazione dell’orto.

«Raggiungere i sessanta anni di matrimonio è una grande impresa per ogni coppia, se poi a raggiungere questo traguardo sono i propri genitori o i propri nonni, diviene ancora più importante congratularsi con loro e fare festa insieme – scrivono i familiari in un messaggio dedicato ad Enrico ed Elena -. Nessuno infatti, influenza la nostra vita più di coloro che ce l’hanno donata. Questo giorno rappresenta un traguardo speciale, ma per due “instancabili” come Enrico e Elena non è altro che una nuova tappa nel tracciato della vita. Tutti i familiari condividono con loro questa gioia e augurano loro tantissimi altri momenti da festeggiare insieme».