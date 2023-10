Dopo Macerata, Mogliano e Monte San Martino, il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi ha concluso la sua visita in provincia a Caldarola.

Lo rende noto il Comune: “Il teatro comunale di Caldarola ha ospitato ieri sera uno spettacolo tributo a Lucio Battisti con sorpresa finale: infatti al termine della magistrale esibizione del cantante Mauro Masè e del suo gruppo musicale, all’interno del programma “Il Salotto del gusto” con il fine della promozione del territorio e degustazione di prodotti tipici locali, gli organizzatori hanno annunciato l’arrivo dell’onorevole Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura. Ospite dell’inaugurazione del teatro di Monte San Martino, l’onorevole Sgarbi, accompagnato dal presidente dell’Unione Montana dei Monti Azzurri Giampiero Feliciotti, ha fatto visita a Caldarola proprio per osservare di persona i lavori realizzati all’interno del neo inaugurato teatro, non avendo potuto presenziare alla cerimonia di sabato 21. Dopo essersi seduto in platea e scambiato alcune parole con il sindaco Luca Maria Giuseppetti, il critico d’arte ha voluto incontrare di persona l’artista Mauro Masè, chiedendogli un’ulteriore esibizione dal vivo alla presenza anche di moltissimi cittadini che si sono attardati proprio per incontrarlo e stringergli la mano. L’onorevole Sgarbi ha poi raggiunto gli uffici comunali per concludere alcune telefonate di lavoro e complimentarsi ancora una volta con l’amministrazione di Caldarola per il lavoro svolto”.

«È stata una visita piacevole – ha sottolineato il primo cittadino Giuseppetti – avevo invitato personalmente l’onorevole Sgarbi all’inaugurazione del teatro, ma gli impegni presi in precedenza non glielo avevano permesso, ha però mantenuto la sua promessa e per questo lo ringrazio. In questa occasione ci tengo ad elogiare anche la bravura del cantante Mauro Masè, che con la sua band ha eseguito numerose canzoni di Lucio Battisti, coinvolgendo il grande pubblico presente in teatro. E così che mi immagino tutti i futuri spettacoli nel nostro ritrovato gioiello».