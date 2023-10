di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

«Sono Vittorio Sgarbi, non il sottosegretario». Così ha esordito questa mattina il critico d’arte, saggista, personaggio televisivo e politico visitando in anteprima la mostra dedicata a Luigi Bartolini a Palazzo Buonaccorsi a Macerata. Arrivato da Mogliano dove ha inaugurato la chiesa di Santa Maria di Piazza, dopo aver visitato in versione “accelerata” la mostra, ha subito fatto riferimento alla polemica che lo ha investito come sottosegretario e in quanto tale non legittimato a percepire compensi dalla sua attività “extra”.

Ha giustificato così il suo ritardo: «Dopo una notte faticosa di mille questioni che spero si risolvano, ho visto arrivando a Mogliano il crepuscolo, riconoscendo i colori e le luci proposte da Luigi Bartolini».

Un incontro, quello tra Sgarbi e Bartolini, avvenuto attraverso la figlia Luciana che gli ha chiesto aiuto per valorizzarne la figura. E forse anche una sorta di “immedesimazione” dello storico dell’arte e uomo di spettacolo, noto anche per i suoi interventi esplosivi e polemici nella figura dell’artista, noto perché burbero e irascibile in pubblico «ma assolutamente diverso in famiglia – ha testimoniato la figlia – ho preso solo tre schiaffi in vita mia e non ricordo di essermi mai sentita sopraffatta, ogni contrasto non finiva mai in maniera violenta, si dialogava e sentiva molto il senso della pietas. Mi sono rivolta a Sgarbi per chiedere il suo appoggio e ha accolto il mio punto di vista con la sua autorevolezza e competenza».

«Contando sulla mia forza persuasiva nelle Marche – ha raccontato Sgarbi – ho chiamato il presidente della Regione, l’assessore e poi Daniela Tisi. Ho detto che c’è un grande artista da valorizzare, che andava ricordato non nella dispersiva a Roma, ma nelle Marche, la sua terra della memoria. La mia forza è avere una credibilità che mi fa essere Sgarbi, e non un sottosegretario, al di là delle polemiche»

Ha poi parlato con entusiasmo di Luigi Bartolini «ancora più grande di quanto ricordassi, ha un un po’ di Lorenzo Lotto e un po’ di Leopardi, più conosciuto come incisore è anche un pittore sorprendente con una energia vitale ed espressionistica». Passando dalla sua infanzia in collegio «una galera dove non mi permettevano di leggere», all’incontro con Aldo Moro in quel collegio, ha ricordato la sua esperienza di sindaco a San Severino quando «per tutelare il paesaggio impedii la realizzazione della famosa bretella con San Severino che avrebbe unito due comuni che non vogliono essere uniti, facendo risparmiare dieci minuti di strada quando 15 minuti di quella strada sono un vero godimento».

L’iniziativa dedicata a Luigi Bartolini che mette in rete diverse città delle Marche tra cui Cupramontana, Urbino, Osimo, Camerino oltre a Macerata ha visto il coinvolgimento pieno della Regione Marche rappresentata dalla consigliera Anna Menghi: «Questa è una occasione unica – ha detto per promuovere la regione in chiave turistica, un territorio bellissimo che stenta a farsi conoscere. Ringrazio l’onorevole Sgarbi per nutrire con la sua cultura questa mostra e farsi ancora una volta ambasciatore delle Marche nel mondo».

«Si tratta di un progetto corale – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli – cinque città in rete che, con azioni di condivisione, celebrano un poliedrico artista che tanto ha dato alla regione».

L’assessora Katiuscia Cassetta ha ringraziato gli uffici e la struttura comunale coinvolta nella realizzazione dell’esposizione: «Bartolini – ha concluso – è un esempio di coraggio e produttività, anche molto devoto, che vogliamo restituire ai nostri giovani».

Il curatore Manuel Carrera ha guidato con passione i presenti alla scoperta del percorso espositivo che si snoda attraverso quattro sezioni tematiche: l’intimismo domestico, le nature morte, poi sposta lo sguardo al di là delle finestre dell’abitazione di Bartolini e conclude con quelle scene di genere che documentano l’interpretazione della realtà. «E’ stata una mostra non facile da organizzare – ha detto – perché abbiamo voluto dare un assetto istituzionale».

La mostra sarà inaugurata questo pomeriggio e resterà aperta fino al 7 aprile.