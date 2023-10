di Marco Pagliariccio (foto Fabio Falcioni)

Da un lato kefiah, bandiera palestinesi, slogan contro Israele. Dall’altra il corteo dei prelati con il lungo saio bianco e le campane a festa. In mezzo, le transenne a delimitare gli spazi di una e quelli dell’altra. Si è creata un’atmosfera quasi surreale ad un certo punto del pomeriggio in piazza Vittorio Veneto, che ha accolto contemporaneamente la manifestazione pro Palestina organizzata dal Movimento 10 Febbraio e l’ordinazione di tre nuovi diaconi da parte della Diocesi di Macerata all’interno della chiesa di San Giovanni.

Le due “piazze” si sono per qualche minuto scrutate da vicino, ma con curiosità più che con ostilità: i manifestanti, infatti, hanno temporeggiato fino all’ingresso in chiesa del corteo clericale per entrare nel vivo della loro protesta, che aveva ovviamente un indirizzo ben preciso: Israele e tutto il fronte che lo sostiene in queste settimane in cui i venti di guerra in Medio Oriente sono tornati a soffiare più forti che mai. Qualche centinaio i presenti (circa 200, magari qualcuno in più considerando che qualche curioso ha fatto comunque capolino), tra i quali anche l’ex presidente della Provincia ed esponente del Pd civitanovese Giulio Silenzi e il consigliere comunale di opposizione Alberto Cicarè, ma soprattutto tanti giovani e giovanissimi, con le bandiere della Palestina a sventolare in massa ma anche quelle della Tunisia, dell’Egitto e di altri paesi arabi a testimonianza del sostegno degli immigrati di altre nazionalità alla loro causa.

Diversi gli interventi di militanti, guidati da Elena Compagnucci, semplici cittadini e anche di una docente dell’Università di Macerata, aperti dalla lettura dell’appello della Casa del Popolo 10F: «Gli eventi di queste settimane, con l’offensiva di Hamas e la vendetta contro Gaza da parte di Israele, rappresentano l’inasprirsi di una situazione di conflitto che nei territori palestinesi va avanti da molti decenni – si legge nel documento, per il quale il gruppo sta raccogliendo sottoscrizioni – siamo cittadini e cittadine maceratesi e del mondo intero, che credono che non possa esserci soluzione alla questione israelo-palestinese se non si pone fine alla violenza unilaterale e non si superano le condizioni di oppressione che fanno soffrire il popolo palestinese, ma anche il popolo israeliano, e se non si rispetta il diritto internazionale come parametro della convivenza. Dopo i 1.400 morti israeliani, ad oggi si registrano 5.000 morti palestinesi. Siamo indignati per l’informazione parziale e superficiale che riceviamo a reti unificate, siamo indignati per l’approccio guerrafondaio dei nostri governi, nazionali ed europei; siamo indignati per la doppia morale con cui si pesano le vite. Vogliamo fermare i bombardamenti su Gaza e la pulizia etnica del popolo palestinese; chiediamo il rispetto del diritto internazionale e umanitario; chiediamo la fine dell’embargo a Gaza e la fine dell’occupazione della Cisgiordania; chiediamo all’Europa di giocare un ruolo di mediazione e risoluzione giusta del conflitto, nella tutela del diritto all’autodeterminazione dei popoli. Non c’è più tempo, oggi come mai dobbiamo dire “stop bombe” e “stop occupazione”, per una risoluzione politica del conflitto».

Diversi gli slogan messi nero su bianco dai manifestanti, in italiano, in inglese ma anche in arabo. Dal “Cessate il fuoco ora” al “Palestina libera per la resistenza fino alla vittoria” al più classico #FreePalestine, passando per attacchi più duri come “Nazione Unite: catastrofe umanitaria e crimini di guerra commessi a Gaza – Stop al genocidio” e “Antisionismo, non antisemitismo”. Tutto, comunque, è filato liscio sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine, schierate a controllo della situazione.