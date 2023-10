Un bel riconoscimento per l’Ite Gentili di Macerata, che nei giorni scorsi è diventato centro di preparazione “Cambridge English Qualification”. È la dirigente scolastica Alessandra Gattari a dare notizia a tutta la comunità scolastica della valutazione positiva pervenuta da parte del Cambridge University Press&Assessment per il lavoro di preparazione delle studentesse e degli studenti alle certificazioni Cambridge English durante l’anno scolastico 2022/2023, che ha visto 13 studenti conseguire la certificazione Fce (livello B2) e cinque studenti la certificazione Cae (livello C1), quest’ultimo vicinissimo a studenti madrelingua.

La dirigente, nel ringraziare le docenti di lingua inglese e tutto il personale per l’importante impegno profuso nel condividere l’obiettivo e raggiungere questo traguardo, ha anche sottolineato con orgoglio che, nell’ambito del progetto “Global Marketing”, ben sette studenti della classe 1G hanno conseguito il livello B1 e quattro studenti della classe 2G il livello B2, anticipando notevolmente i tempi delle certificazioni attraverso una preparazione programmata in orario curriculare. Una bella soddisfazione per il “Gentili” che della sinergia operativa, della promozione motivazionale e della valorizzazione di ciascuno sigla ogni giorno un patto d’impegno.