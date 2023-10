«Non risponde a verità che il Comune di Fiuminata ha 7 milioni di euro per sistemare gli asfalti delle strade. Magari li avessimo, abbiamo nel territorio comunale 60 km di strade, farebbero comodo. La strada bianca che dalla provinciale 361 conduce alla frazione Casaluna di Nocera Umbra non è una mulattiera, ma una strada sottoposta a regolare manutenzione periodica, non solo dalla mia, ma anche da tutte le altre amministrazioni comunali che mi hanno preceduto. Prima di fare certe affermazioni occorrerebbe verificare come stanno le cose, utilizzando le parole giuste, per dire come stanno veramente le cose». A rispondere al cittadino residente a Casaluna di Nocera Umbra, che ha sollevato il problema della mancata asfaltatura della strada che dalla provinciale 361 conduce alla frazione, è il sindaco di Fiuminata Vincenzo Felicioli.

«Abbiamo ottenuto in realtà un finanziamento da bando del Pnnr di 1.089.000 euro che comprende iva e progettazione, per un importo reale di circa 800mila euro per i lavori per la messa in sicurezza, il rifacimento del sottofondo delle strade, che prevede il rifacimento dell’acquedotto, delle linee fognarie, delle banchine, del guardrail, fondi che non sono specifici per la sola asfaltatura, che viene eseguita a completamento dei lavori di ripristino del sottofondo stradale. Per la sola asfaltatura delle strade in realtà abbiamo ottenuto anche 275mila euro dal pnc sisma, comprensivo di iva e progettazione, quindi per un reale disponibilità finanziaria di 200.000. Non abbiamo altri finanziamenti. Al momento i 7 milioni di euro di cui si parla nell’articolo sono totalmente inventati. I fondi a nostra disposizione li abbiamo già utilizzati per i lavori».

In realtà i fondi inventati non lo sono affatto: lo scorso 23 marzo fu lo stesso sindaco Felicioli a dare l’annuncio del via al programma straordinario di riqualificazione delle strade e delle pavimentazioni dei nuclei delle frazioni con fondi del Pnrr per una somma complessiva, per l’appunto, di 7 milioni. Felicioli snocciolò anche i singoli interventi e per la strada di Casalunga, appunto, non c’era niente di niente. «Non avremmo potuto inserire gli 850 metri della strada bianca che conduce a Casaluna neanche negli ultimi fondi del Pnrr, perché sono specifici per rifare il sottofondo stradale e la strada non ne ha le caratteristiche, non avendo linee fognarie o acquedotto. Di recente solo Italgas a seguito della metanizzazione di alcune zone del territorio comunale, come ad esempio Piani di Pontile, in seguito ai lavori effettuati intervenendo sulle strade, come da disciplinare alla fine dei lavori ha ripristinato gli asfalti. Si tratta peraltro di interventi limitati, circa un centinaio di metri massimo, in due o tre posti. La strada bianca di Casaluna misura 800 metri per 4 metri e mezzo di larghezza, per un totale di 3500 metri quadrati, stimando un costo di circa 25, 26 euro al metro quadrato più iva e progettazione, si raggiunge la cifra di 80-100mila euro per asfaltare il tratto in questione. Una somma che in teoria sarebbe potuto essere finanziata dai fondi del Pnc specifici per gli asfalti, ma ci sono frazioni popolose come Castello, Laverino e Pontile in cui c’era una situazione drammatica, ho dovuto asfaltare le strade intervenendo con i fondi del Pnc. E’ rimasta fuori la zona artigianale, sto cercando di trovare i fondi tramite i risparmi avuti con i ribassi d’asta, non posso lasciarla così com’è. A Casaluna, frazione di Nocera Umbra si contano all’anagrafe 35 persone che hanno la residenza, ma chi ci vive stabilmente sono molte di meno».

Felicioli sottolinea come Fiuminata si può raggiungere da Casaluna anche tramite un’altra strada: «Non si può definire quella strada una mulattiera, è in breccia rossa e viene sottoposta a manutenzione ordinaria regolarmente. Da Casaluna si può raggiungere Fiuminata tramite la provinciale della provincia di Perugia, che la collega a località Molinaccio che poi si immette sulla provinciale 9 della provincia di Macerata per arrivare fino a Bivio Le Case, meglio conosciuto come Bivio D’Ercole, all’incrocio con la provinciale 361 che conduce anche a Passo Cornello, un km prima di dove si immette la strada bianca oggetto della contestazione. La differenza è che con la strada bianca si percorre un tragitto di circa 4 km, mentre scegliendo la provinciale comodamente asfaltata, si percorrono circa 6 km in più. La situazione in alcune frazioni era disastrosa, per questo sono stati effettuati interventi di rifacimento del fondo stradale, a Fiuminata da anni tutte le amministrazioni erano costrette solo a tappare le buche perché mancavano finanziamenti».