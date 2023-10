Appartamento usato per confezionare cocaina, denunciate due persone. E’ successo nel corso dei controlli della polizia per contrastare lo spaccio di droga, che si sono svolti mercoledì e giovedì a Macerata. In campo gli agenti di Squadra mobile, volanti e Reparto prevenzione crimine e unità cinofile. Perquisizioni e controlli mirati si sono concentrati nella zona del centro storico, in particolare via Gioberti, via Mozzi, via Crispi, Giardini Diaz e, corso Cairoli. Nel corso dei controlli da un appartamento i poliziotti hanno visto uscire due uomini.

Uno di loro alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga, risalendo le scale. Subito bloccato, aveva una piccola quantità di cocaina. Poi è stato perquisito l’appartamento, che era usato dall’latra persona vista uscire poco prima. Agli agenti è apparso chiaro che il locale veniva usato dai due per il consumo di droga: trovati un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente. I due uomini, di 40 e 41 anni, sono stati denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. In totale, nel corso dei servizi, sono state identificate 131 persone e controllati 35 veicoli.

(redazione CM)