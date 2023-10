Tre secoli dopo il Castello Brunforte tornerà al comune di Loro Piceno. È questa la volontà espressa oggi all’unanimità dal Consiglio comunale. E per la cittadina è un momento storico, dal 24 agosto 1692, data in cui l’allora Parlamento Lorese dava l’assenso all’apertura del monastero del Corpus Domini ed al conseguente insediamento delle monache, poi avvenuto concretamente nel 1695. Dopo 330 anni, complice l’assenza di vocazioni, il Comune ha inteso tornare in pieno possesso del castello, chiudendo il cerchio grazie anche al finanziamento statale assegnato tramite la Regione.

Con la delibera di oggi si traccia un altro passaggio molto importante di un percorso avviato anni or sono e finalizzato a che i cittadini ne tornino in pieno possesso; un percorso che passa per un consiglio comunale aperto del gennaio 2020, in cui tutti i cittadini presenti (senza voci dissonanti) avevano espresso l’auspicio che il castello tornasse pubblico, e due delibere del febbraio 2020 con cui il Consiglio comunale revocava una delibera della precedente amministrazione (che condivideva la vendita ad un privato dell’immobile), e poi richiedeva l’avvio del procedimento per il formale riconoscimento quale monumento nazionale.

Quello di oggi non è un passaggio definitivo; altri step ed altri adempimenti sono necessari prima che possa essere stipulato il rogito notarile che sancisca la proprietà del Comune, ma è comunque un momento di enorme soddisfazione per il Comitato che da oltre 12 anni persegue proprio il fine che il Castello torni di proprietà pubblica e poi possa essere valorizzato. Il Comitato si è attivato affinchè il bene possa essere tutelato ed ha già proposto alcune idee per la valorizzazione, di cui alcune poi sono state realizzate altrove (ad esempio l’istituzione di un museo contenitore dei beni culturali del territorio colpito dal sisma del 2016). Il comitato è pronto a supportare il Comune grazie ad un bagaglio di studi, approfondimenti ed idee, per individuare le migliori soluzioni per la valorizzazione, condivisa con tutti i cittadini, del castello e dei tesori in esso custoditi (quali l’archivio storico, l’archivio musicale e preziosi paramenti sacri e beni mobili) quale volano di sviluppo socio economico.

Il sindaco, Robertino Paoloni, ha fatto un sunto del percorso effettuato dall’insediamento della sua amministrazione. Ha ricordato che il suo intero gruppo gli ha conferito mandato per mantenere rapporti con la proprietà, il Comitato per la tutela e valorizzazione del castello e con tutti quelli che potessero contribuire alla causa: far tornare il castello nella piena disponibilità del Comune.

Per il raggiungimento di questo obbiettivo fondamentale lo stretto dialogo con il Comitato e naturalmente con la proprietà. Come fondamentale il confronto con il commissario alla Ricostruzione e l’assessore al bilancio della Regione. Il lavoro svolto insieme alla Regione ed al commissario Guido Castelli, ha fatto sì che siano poi arrivate le risorse dai fondi della Camera. «Un enorme grazie da parte nostra e di tutta la cittadinanza va a Castelli ed alla Regione. Finalmente i loresi vedono il concretizzarsi di un sogno e l’inizio di un nuovo percorso» dice il sindaco. Al termine del Consiglio Comunale, che ha visto la partecipazione di molti cittadini e del Comitato, tutta l’Amministrazione ha espresso il suo ringraziamento al Comitato per la tutela e valorizzazione del castello.

Dopo il Consiglio, Fratelli d’Italia Loro Piceno in una nota ha sottolineato: «Con lo stanziamento del contributo di 800mila euro dei fondi sisma della Camera destinati alla Regione Marche da parte del Commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, il Consiglio comunale di Loro Piceno ha dato il via all’acquisizione del castello. La proprietà pertanto passerà dall’Ordine dei Domenicani al Comune. «Il gruppo “Lavoriamo per Loro Piceno”, che da tempo sollecita l’amministrazione ad acquisire il bene per poter accedere ai fondi della ricostruzione – si legge nella nota -, ha votato favorevolmente per l’acquisizione ed ha tenuto a ringraziare il commissario Guido Castelli per lo stanziamento dei fondi senza dei quali difficilmente si sarebbe giunti a questa soluzione. L’auspicio è che si parta rapidamente con i lavori di ricostruzione, che si parli finalmente di un progetto di valorizzazione culturale dell’immobile e, nei limiti di compatibilità con i lavori di ristrutturazione, che non si precluda completamente l’accesso ai visitatori». La consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Federica Lambertucci, che già dal febbraio 2020 aveva spinto l’amministrazione all’acquisto: «Ora si dovrà adottare un progetto di riqualificazione turistica del territorio senza chiudere completamente l’accesso al castello durante i lavori di ristrutturazione».