Tensione oggi nel tardo pomeriggio nella zona di via Cassiano da Fabriano, a Macerata: un uomo, alterato perchè aveva bevuto troppo, ha iniziato a dare in escandescenze e ad aggredire verbalmente i passanti. Una situazione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, questo intorno alle 19. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e anche la polizia ha prestato supporto. In un primo momento è stato richiesto l’intervento del 118, ma alla fine non si è reso necessario. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo ha iniziato a infastidire i passanti perché aveva bevuto e dopo aver litigato con un vicino per una questione di parcheggio. I carabinieri lo hanno portato in caserma per accertamenti. L’uomo non ha aggredito fisicamente nessuno, stando a quanto ricostruito si parla di aggressioni verbali.

(redazione CM)