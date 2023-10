Domani, sabato, alle 16,30 al parco comunale di Mogliano verrà inaugurato uno spazio dedicato alla lettura.

Il gruppo “Licenze Poetiche – libri per l‘isola deserta” compie 20 anni e per festeggiare la ricorrenza una importante iniziativa: all’ombra di una pianta di acero riccio rosso, verrà posta una panchina letteraria dove chiunque potrà sedersi e trovare un angolo di pace; una targa ricorderà questo ventennio di letture e un Qr-code permetterà di conoscere il gruppo e scoprire tutti i libri letti anno dopo anno. Accanto a questa oasi sarà possibile trovare un “frigobook”, voluto dal bar-pizzeria Samilù, nel quale bambini, ragazzi e adulti potranno prendere i libri da leggere.

Un’unica regola: “Lascia un libro, prendi un libro”. Il frigobook sarà inoltre visibile sulla mappa interattiva della “Rete Nazionale per la condivisione del Libro”.

La “Casetta dei Libri” inaugurata lo scorso anno in viale XX Settembre ed il “frigobook” al parco comunale hanno lo scopo di lasciare sempre più libri liberi di circolare, di entrare in nuove case, di essere letti da nuovi lettori e poi partire di nuovo, in nuovi viaggi, con tante soste, senza fine.