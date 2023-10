Nuovo appuntamento con cena spettacolo e divertimento al Verde Caffè di Macerata. Dopo la riapertura del locale in centro storico, due settimane fa, alla presenza del noto comico Nino Taranto, si torna a ridere sabato 28 ottobre alle 21 con lo spettacolo di Marco Passiglia, comico, musicista e cantante romano.

La rassegna “Siamo al Verde, ma ridiamo” prevede nuovi appuntamenti ogni 15 giorni. L’intento è quello di dare l’opportunità trascorrere un sabato sera differente: ritrovarsi per una cena in compagnia e trascorrere un’ora in modo alternativo e spensierato.

Il menù degustazione di pesce al costo di 30 euro prevede

▪ Assaggio antipasti: insalata di mare, crostini al salmone, gamberoni sfumati al vino, insalata catalana

▪ Assaggio primi: chitarrine al Varnelli, risotto alla marinara

▪ Assaggio secondo: baccalà all’Anconetana

▪ Acqua e caffè compresi | Bevande escluse

E’ possibile prenotare al 348 870 7997

Le foto del primo spettacolo scattate da Fabio Falcioni

(Articolo promoredazionale)