Ha chiesto scusa e si è detto pronto a risarcire le vittime. Per lui sono stati disposti i domiciliari. Si è svolta stamattina in videoconferenza dal carcere di Montacuto l’udienza di convalida di Alessandro Zecchini, ex ristoratore 49enne di Macerata, dopo le tre rapine tentate, di cui una messo a segno, l’altra sera tra il capoluogo e Civitanova, con un coltello in mano, un casco per nascondere il viso, una sciarpa. E poi tuta e ciabatte.

Martedì sera il 49enne ha iniziato con un primo tentativo in un locale di Piediripa di Macerata. Ha puntato il coltello all’addome del proprietario. Poi gli ha detto di consegnare i soldi ma questo ha reagito, c’è stata una colluttazione e il 49enne è fuggito. L’auto l’aveva parcheggiata lì vicino, aveva usato un asciugamano per coprire la targa. Presa la vettura è partito verso la costa. Intanto il titolare del locale ha chiamato la polizia. E così sono iniziate le ricerche di Zecchini (i poliziotti avevano la descrizione dell’auto e di come era vestito l’uomo).

Trenta minuti dopo ha tentato una seconda rapina all’Autogrill di Montecosaro lungo la superstrada, direzione mare. Anche qui ha minacciato con un coltello una dipendente sui 50 anni. Le ha puntato l’arma e chiesto di consegnare i soldi. La donna però si è messa ad urlare e l’uomo è fuggito. La sua corsa è proseguita verso la costa dove poi ha raggiunto il centro di Civitanova e lì ha parcheggiato l’auto su di un posto per disabili ed è entrato nel negozio Sultan kebab di corso Umberto I. Lì ha minacciato con il coltello un giovane che ci lavora. In questo caso è riuscito a farsi consegnare circa 150 euro e poi è scappato. I poliziotti, che già erano sulle sue tracce, l’hanno rintracciato a Morrovalle e dopo un lungo inseguimento l’hanno fermato e arrestato a Macerata.

Oggi, appunto, l’udienza di convalida davanti alla gip Daniele Bellesi per il 49enne difeso dagli avvocati Donatello Prete e Domenico Biasco. L’accusa era rappresentata dalla pm Stefania Ciccioli. «La difesa – dicono i legali dell’uomo – ha permesso oggi in sede di convalida dell’arresto di fare emergere la natura di Alessandro, evidenziando l’occasionalità della condotta, dettata da motivazioni che nei prossimi giorni saranno portate all’attenzione dell’autorità giudiziaria. Nelle dichiarazioni rese al giudice, Alessandro si è scusato per quanto commesso, ha promesso di attivarsi quanto prima per risarcire i danni, ha rivolto commosso un pensiero alle persone coinvolte dal suo gesto ed è consapevole di dover ricomporre il legame reciso dal dispiacere e la delusione arrecata ai suoi affetti più cari. Il giudice ha condiviso le argomentazioni difensive, applicando la misura degli arresti domiciliari rispetto a quella del carcere richiesta dalla pm. Nei prossimi giorni ci attiveremo per proseguire il lavoro appena iniziato per un percorso più idoneo all’esigenza di Alessandro».

Zecchini potrà quindi lasciare il carcere di Montacuto per andare ai domiciliari.

(Redazione Cm)