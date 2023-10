Incidente mortale lungo l’A14. E’ successo poco prima delle 10 lungo il tratto tra Montemarciano e Senigallia, direzione nord. Per cause in corso di accertamento e tutte da chiarire, un uomo è sceso dall’auto ed è stato travolto da un tir.

Immediati i soccorsi della centrale operativa del 118 che sul posto hanno inviato i mezzi di soccorso e l’eliambulanza il cui intervento è stato successivamente annullato, una volta constatato il decesso. Le cause e la dinamica di quanto accaduto sono tuttora in fase di accertamento. Da una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Stando a quanto fino ad ora appreso, sembrerebbe che l’uomo un 57enne di Reggio Emilia, che stava procedendo in direzione di Bologna, si sia fermato con la propria auto in una piazzola sulla destra. Successivamente, sarebbe quindi sceso dalla vettura per lanciarsi in mezzo alla carreggiata. Proprio in quel momento è arrivato un tir. Inevitabile è stato l’impatto nonostante l’improvvisa frenata del camionista che si sarebbe accorto solo all’ultimo momento di ciò che stava accadendo. Il personale medico e sanitario giunto con l’automedica partita da Falconara, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il corpo è stato poi recuperato dall’impresa funebre Binci di Montemarciano. Il traffico ha registrato inevitabili code fino a 3 chilometri. La viabilità è tornata regolare dopo poco più di un’ora. Accertamenti sono in corso da parte della polizia stradale.

(Ultimo aggiornamento delle 18,24)