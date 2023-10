Frontale, auto vola nella scarpata: due feriti gravi. E’ il bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 16 in contrada Vaglie, all’incrocio con via Murat, a Pollenza. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due vetture: una condotta da un 61enne e l’altra con a bordo una 57enne. Dopo lo schianto violentissimo, l’auto condotta dalla donna è finita nella scarpata a lato della carreggiata: un volo di qualche metro. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia locale.

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere i due automobilisti, che poi sono stati affidati alle cure dei sanitari. Per il 61enne, che aveva perso i sensi, i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. E’ stato così trasferito a Torrette. Anche la 57enne è stata trasferita all’ospedale regionale, ma in ambulanza. Accertamenti in corso sulle cause dello schianto.